ماكرون يبلغ جروسي بقلق أوروبا من البرنامج النووي الإيراني

التقى رئيس الجمهورية الفرنسية إيمانويل ماكرون، اليوم الجمعة 13 ديسمبر 2024، بقصر الإليزيه، رافائيل جروسي، المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وأعرب ماكرون في البداية عن قلقه البالغ إزاء مسار البرنامج النووي الإيراني، لا سيما في سياق التوترات الإقليمية الكبرى. وفي هذا الصدد، دعا رئيس الدولة الفرنسية والمدير العام السلطات الإيرانية إلى التعاون الكامل مع الوكالة. وكرر ماكرون رغبته في العمل من أجل التوصل إلى حل دبلوماسي، وشدد على أن الأوروبيين سيظهرون حزما كبيرا في هذه العملية.

وفيما يتعلق بأوكرانيا، أدان رئيس فرنسا والمدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية بشدة الضربات الروسية المتزايدة باستمرار، والتي أدت إلى تدهور كبير في ظروف تشغيل البنية التحتية النووية في البلاد. وأكدا مجددا قلقهما بشأن محطة كهرباء زابوريزهيا التي تحتلها روسيا بشكل غير قانوني. وأشار ماكرون إلى أن فرنسا، التي تشارك في رئاسة الفريق العامل المكرس للسلامة والأمن النوويين في أوكرانيا، عازمة على العمل مع أوكرانيا والوكالة الدولية للطاقة الذرية وشركائها الدوليين للحفاظ على التشغيل الآمن لمحطات الطاقة النووية الأوكرانية واستعادته.

وأخيراً أدان الزعيمان بأشد العبارات الممكنة انتشار الأسلحة النووية والصواريخ الباليستية في كوريا الشمالية، وهو ما تراقبه الوكالة الدولية للطاقة الذرية بنشاط.

وجدد ماكرون دعم فرنسا لرافائيل جروسي والوكالة الدولية للطاقة الذرية لضمان السلامة والأمن النوويين في جميع أنحاء العالم.