قوافل دعوية وعودة الكتاتيب.. أنشطة مكثفة لـ وزارة الأوقاف خلال أسبوع

نشرت وزارة الأوقاف حصاده الأسبوعي، الذي شهد نشاطًا دعويًا واجتماعيًا مكثفًا في الفترة من الجمعة 6 ديسمبر 2024م إلى الجمعة 13 ديسمبر 2024 ، إذ أقامت خلالها 7498 مقرأة قرآنية، ومجلس إقراء، ومركز تلاوة، وحلقة تحفيظ؛ و7565 مجلسًا لبرنامج «صحح قراءتك»؛ وثلاث أمسيات ابتهالية؛ و5591 ندوة ثقافية وعلمية ومنبرًا ثابتًا؛ وافتتحت 31مسجدًا على مستوى الجمهورية، بتوجيهات وزير الأوقاف، الدكتور أسامة الأزهري.

وزير الأوقاف

شارك «الأزهري»، في افتتاح مؤتمر دار الإفتاء الدولي الرابع والثلاثين بالاشتراك مع الجمعية الفلسفية المصرية، تحت عنوان: «الفلسفة الإسلامية حاضرها ومستقبلها في العالم»، برئاسة الدكتور نظير عياد، مفتي الديار المصرية، والدكتور مصطفى النشار، رئيس الجمعية الفلسفية المصرية، وبحضور الدكتور محمد عبد الرحمن الضويني، وكيل الأزهر الشريف، نائبًا عن فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر؛ والأستاذ الدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر.

اجتمع مستشفى الدعاة

اجتماع مجلس إدارة مستشفى الدعاة لمناقشة سبل تطوير الأداء الإداري

عقد الدكتور ياسر حسن، رئيس مجلس إدارة مستشفى الدعاة اجتماعًا موسعًا بحضور الدكتورة مروة عبد الجليل، مدير الشئون الطبية والعلاجية؛ والمهندس هيثم حسن، مدير السلامة والصحة المهنية، وعدد من القيادات الطبية والإدارية.

ويأتي هذا الاجتماع ضمن خطة المستشفى لتقديم خدمات صحية متميزة تتماشى مع أعلى معايير الجودة، كما ركز الاجتماع على بحث إجراءات السلامة والصحة المهنية داخل المستشفى، ومناقشة طرق تعزيز بيئة عمل آمنة صحيا.

ندوة منهجية الفكر الأزهري الشريف

الأمين العام للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية يشارك في ندوة بعنوان «منهجية الفكر الأزهري الشريف»

شارك الأستاذ الدكتور محمد عبدالرحيم البيومي، الأمين العام للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، في ندوة علمية نظمتها كلية الدراسات العربية والإسلامية بنات - بجامعة الأزهر بعنوان: «منهجية الفكر الأزهري الشريف»، بحضور الأستاذة الدكتورة فريدة محمد علي، عميدة الكلية؛ والأستاذة الدكتورة منال السيد مصباح، مدير البرنامج؛ والأستاذة الدكتورة نورة سيد أحمد، مدير وحدة ضمان الجودة، وسط حضور كبير من الطالبات.

وزارة الأوقاف تشارك في فعاليات برنامج مواجهة الشائعات «تصدوا معنا»

شارك الدكتور أيمن أبو عمر، رئيس الإدارة المركزية لشئون الدعوة، ممثلًا عن وزارة الأوقاف في فعاليات المائدة المستديرة الثالثة للبرنامج القومي لمواجهة الشائعات «تصدوا معنا»، برعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.

وطرح الدكتور أيمن أبو عمر رؤية وزارة الأوقاف وجهودها في مواجهة الشائعات، مؤكدًا أن الشائعات ليست مجرد كلمات عابرة أو أخبار مغلوطة، بل هي سهم مسموم يصيب القلوب والعقول، ويدمر النسيج الاجتماعي.

قافلة شمال سيناء

وزارة الأوقاف تطلق أول قافلة دعوية لواعظاتها بشمال سيناء

استقبلت جامعة العريش الاثنين9 ديسمبر القافلة الدعوية الأولى، التي نظمتها وزارة الأوقاف بمحافظة شمال سيناء بحفاوة بالغة، برعاية الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، وبالتعاون مع الجامعة، استهدفت القافلة تعزيز القيم الإيجابية لدى الطلاب والطالبات بالجامعات ومراكز الشباب.

وزير الأوقاف يستقبل أمين عام المجلس العالمي للمجتمعات المسلمة

استقبل وزير الأوقاف، الدكتور محمد البشاري، أمين عام المجلس العالمي للمجتمعات المسلمة، بفندق الماسة في العاصمة الإدارية الجديدة، على هامش المشاركة في فعاليات المسابقة العالمية الحادية والثلاثين للقرآن الكريم، التي تُنظمها وزارة الأوقاف بمسجد مصر الكبير.

ورحب الوزير، مشيدًا بالعلاقات الأخوية التي تربط مصر بدولة الإمارات العربية المتحدة، التي تمثل نموذجًا رائدًا للتعاون العربي المشترك في جميع المجالات، مؤكدًا أن هذه العلاقات تشهد تطورًا مستمرًا بفضل الرؤى الحكيمة لكل من الرئيس السيسي، والشيخ محمد بن زايد آل نهيان.

وزير الأوقاف يستقبل وزير الأوقاف الجيبوتي

استقبل الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، الدكتور مؤمن حسن بري، وزير الشئون الإسلامية والأوقاف في جيبوتي، ضيف شرف المسابقة من خارج مصر، بفندق الماسة بالعاصمة الإدارية الجديدة، على هامش انعقاد المسابقة العالمية للقرآن الكريم الحادية والثلاثين بمسجد مصر الكبير.

واتفق الوزيران على الارتقاء بمستوى التنسيق المشترك، وترتيب برامج عمل مشتركة، وتكثيف اللقاءات والزيارات في الفترة القادمة؛ سعيًا إلى البناء على المستوى الرفيع من العلاقات والتعاون الذي يجمع البلدين

معرض المجلس الأعلى للشئون الإسلامية

إقامة معرض لإصدارات المجلس الأعلى للشئون الإسلامية على هامش المسابقة العالمية للقرآن الكريم

أقام المجلس الأعلى للشئون الإسلامية معرضًا لإصداراته المتنوعة على هامش المسابقة العالمية الحادية والثلاثين للقرآن الكريم التي تنظمها وزارة الأوقاف المصرية؛ انطلاقًا من دوره الريادي في نشر الثقافة الإسلامية وتعزيز الفكر الوسطي المستنير.

وزير الأوقاف يلتقي مدير مديرية أوقاف قنا

عقد الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، اجتماعًا مع الشيخ محمد زكي يونس علي، مدير مديرية أوقاف قنا، بديوان عام الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور فضيلة الشيخ خالد خضر، رئيس القطاع الديني بالوزارة.

إدارة مستشفى الدعاة تناقش تطوير الأداء والخدمات في اجتماعها الأسبوعي

عقدت إدارة مستشفى الدعاة اجتماعها الأسبوعي برئاسة الدكتور ياسر حسن، رئيس مجلس الإدارة، وبحضور عدد من قيادات المستشفى؛ لمناقشة تطورات الأداء العام والعمل على تحسين جودة الخدمات الطبية المقدمة، وذلك في إطار السعي الدائم للارتقاء بمستوى الرعاية الصحية، وتذليل العقبات التي تواجه سير العمل داخل المستشفى.

مسجد سيدي علي الخواص

وزير الأوقاف يفتتح مسجد سيدي على الخواص

افتتح الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، مسجد سيدي على الخواص، يرافقه محكمو المسابقة العالمية الحادية والثلاثين للقرآن الكريم، بحضور الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة؛ والسيد محمود الشريف، نقيب السادة الأشراف؛ والدكتور عبد الهادي القصبي، شيخ مشايخ الطرق الصوفية؛ والدكتور على جمعة، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف ورئيس اللجنة الدينية بمجلس النواب، والأستاذ الدكتور محمد أبو هاشم، أمين لجنة الشؤون الدينية بمجلس النواب.

رئيس مجلس إدارة مستشفى الدعاة يعقد اجتماعًا موسعًا

عقد الدكتور ياسر حسن، رئيس مجلس إدارة مستشفى الدعاة اجتماعًا موسعًا، لمناقشة التعاقدات الحالية مع مختلف الجهات، وبحث فرص التعاون مع جهات جديدة لتوسيع قاعدة الشراكات وتعزيز منظومة العمل.

كما تم تسليط الضوء على آليات صرف الأدوية والمستلزمات الطبية لضمان توفرها بانتظام، وتابع المجتمعون أعمال الصيانة الدورية للأجهزة الطبية، كما بحث الاجتماع -كذلك- سبل تحسين بيئة العمل ودعم العاملين من خلال مراجعة البدلات والحوافز.

تكريم الفائزين

وزير الأوقاف يكرم الفائزين في الحفل الختامي للمسابقة العالمية للقرآن الكريم بمسجد مصر الكبير

اختتم الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، فعاليات المسابقة العالمية الحادية والثلاثين للقرآن الكريم من مسجد مصر، وتم إعلان الفائزين في أفرع المسابقة، وتكريم المحكمين، ومجموعة شركات درة للمقاولات والتطوير العقاري؛ تقديرًا لإسهامها في رعاية المسابقة.

أوقاف كفر الشيخ تدشن مبادرة «عودة الكتاتيب» لإحياء التراث وبناء الإنسان

دشنت مديرية أوقاف كفر الشيخ، مبادرة «عودة الكتاتيب» بقرية القصابي، وعزبة الباب بمركز سيدي سالم، وبالتنسيق مع المحافظة، وافتتحت المديرية كتاب «حق تلاوته» بقرية القصابي بإشراف الشيخ محمد عبد الكريم نشوان، وكُتًاب «الفرقان» بعزبة الباب بإشراف الشيخ محمد طلال.

الأكاديمية العسكرية المصرية تستقبل وزير الأوقاف

استقبلت الأكاديمية العسكرية المصرية الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، بمبنى قيادة الأكاديمية حيث أقيمت مراسم الاستقبال والتقاط صورة تذكارية، وشهدت الزيارة عقد لقاء مع الدارسين في الدورة رقم 2 من الأئمة تخللها إلقاء الوزير كلمة؛ حث فيها على الاجتهاد والعمل الدءوب والتفوق البدني والدراسي طوال فترة دراستهم بالأكاديمية وبعدها.

لقاء وزير الإنتاج الحربي

وزير الأوقاف يلتقي وزير الإنتاج الحربي ويعقدان اجتماعًا مشتركًا

استقبل المهندس محمد صلاح الدين مصطفى، وزير الدولة للإنتاج الحربي، الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، في مقر وزارة الإنتاج الحربي بالعاصمة الإدارية الجديدة؛ لبحث سبل التعاون المشترك بين الوزارتين، في إطار تعزيز الجهود المشتركة لتحقيق أهداف الدولة المصرية.

الأوقاف تصدر مطوية عن نعمة الماء وأهميته في حياة الإنسان

أصدرت الإدارة العامة للفتوى وبحوث الدعوة بوزارة الأوقاف مطوية بعنوان: «نعمة الماء» تسلط فيها الضوء على أهمية الماء ودوره الحيوي في حياة الإنسان، وتتناول قضايا المياه بوصفها واحدة من أبرز التحديات العالمية المعاصرة. وتهدف المطوية إلى نشر الوعي بقضايا المياه المختلفة، وتعزيز ثقافة الحفاظ على هذا المورد الحيوي.

المتسابقة سعاد رجب

وزير الأوقاف ينعى المتسابقة سعاد رجب المزين ووالدتها الكريمة

نعى الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، وقيادات الوزارة ومنسوبوها المتسابقةَ سعاد رجب المزين، ابنة محافظة البحيرة، ووالدتها الكريمة، السيدة عبير، اللتين وافتهما المنية إثر حادث أليم وهما في طريق العودة من مسابقة بورسعيد الدولية للقرآن الكريم.، وأمر بصرف منحة عاجلة قيمتها 25 ألف جنيه مصري للأسرة المحتسبة.