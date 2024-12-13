عرضت قناة القاهرة الإخبارية تقريرًت توضح فيه أن الأوضاع في كوريا الجنوبية متوترة، والرئيس الكوري يرفض التنحي عن منصبه.

للمرة الأولى في تاريخ كوريا الجنوبية تتعرض الدولة، التي لطالما تميزت بالاستقرار الديمقراطي لأوضاع سياسية مرتبكة، جراء منع الرئيس يون سوك يول من مغادرة البلاد، وإخضاعه لتحقيق رسمي بتهمة الخيانة.

عرضت قناة «القاهرة الإخبارية» تقريرًا بعنوان «محاولات عزل الرئيس وفراغ السلطة.. تساؤلات بشأن الحاكم الفعلي لكوريا الجنوبية»، توضح فيه أن الأوضاع في كوريا الجنوبية متوترة، وهناك تساؤلات بشأن إدارتها فيما بعد، و ورئيس الوزراء أكد أن يون سوك يول لم يعد بإمكانه المشاركة في إدارة شؤون الدولة.

وقال التقرير، إن الأوضاع متوترة، وتثير التساؤلات بشأن من يدير كوريا الجنوبية، في ظل محاولات المعارضة لعزل الرئيس، فضلا عن تفاوض حزبه الحاكم على خروج منظم، بحلول العام المقبل، والفكرة قوبلت برفض الرئيس التنحي عن منصبه.

وأشار التقرير، إلى أنه بالرغم من فشل المعارضة في عزله، إلا أنها ما زالت تسعى لإجراء تصويت أخر في البرلمان، لمساءلته مجددًا، وهو ما أيده بعض أعضاء حزب قوة الشعب، الذي ينتمي إليه الرئيس، وزعم الحزب الحاكم ورئيس الوزراء أكد أن يون سوك يول لم يعد بإمكانه المشاركة في إدارة شؤون الدولة بما في ذلك الدبلوماسية في تلميح لتسلمها منه.

ولفت التقرير، إلى التصريحات التي وصفها خبراء قانونيون بأنها تحدي للدستور الكوري الجنوبي، الذي لا يسمح بنقل صلاحيات الرئيس، رسميًا إلى أي جهة أخرى، إلا في حال كان عاجزًا بشكل دائم، أو إذا تم تمرير تصويت لعزله من البرلمان.