فرنسا ترسل 100 طن من المساعدات الإنسانية إلى لبنان

أرسلت فرنسا 100 طن من المساعدات الإنسانية إلى لبنان، على متن ثلاث رحلات جوية بدعم من مؤسسة "إيرباص" والاتحاد الأوروبي، في "الأول و18 نوفمبر الماضي واليوم الجمعة"، وذلك وفقا للالتزام الذي تعهد به الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال المؤتمر الدولي من أجل دعم شعب لبنان وسيادته الذي عقد خلال 24 أكتوبر الماضي في باريس.

وذكر المتحدث باسم الخارجية الفرنسية أن الوزارة أرسلت اليوم 39 طنا من المساعدات الإنسانية إلى المدنيين في لبنان. وتشمل المساعدات على وجه الخصوص خيما ولوازم صحية وأغذية وفرتها شركة "نوتريست" الفرنسية.

وأعرب عن شكر فرنسا للاتحاد الأوروبي على تسيير هذه الرحلة الجوية التي أتاحت إيصال المساعدات الفرنسية التي تم تسليمها إلى منظمات غير حكومية لبنانية وفرنسية وأيضا اليونيسيف.

وتضاف هذه المساعدات إلى 40 طنا من الأدوية والمعدات الطبية وسلع أساسية أخرى أرسلتها فرنسا، وسلمتها إلى المستشفيات اللبنانية والمنظمات غير الحكومية العاملة في المجال الإنساني على الصعيدين الدولي والمحلي قبل انعقاد المؤتمر، وفقا للمتحدث باسم الخارجية.

وقد أتاح المؤتمر حشد جهود المجتمع الدولي من أجل تلبية الاحتياجات الإنسانية الهائلة والطارئة خلال الأزمة التي يمر بها لبنان.

واستجاب المشاركون في هذا المؤتمر إلى نداء الأمم المتحدة وأعلنوا عن تقديم مساعدات بقيمة مليار دولار تشمل 800 مليون دولار من المساعدات الإنسانية و200 مليون دولار لدعم قوى الأمن اللبنانية.