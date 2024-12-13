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الجمعة 13 ديسمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

وزير الخارجية الأمريكي ونظيره التركي يناقشان اتفاق وقف إطلاق النار في غزة

وزير الخارجية الأمريكي
وزير الخارجية الأمريكي
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ناقش وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن مع المسؤولين الأتراك، بمن فيهم وزير الخارجية هاكان فيدان، الحاجة إلى الضغط على حماس لقبول وقف إطلاق النار واتفاق الرهائن في غزة، بحسب ما أفاد مسؤول أمريكي في تصريحات نشرتها شبكة "سي إن إن" الأمريكية اليوم الجمعة.

وبحسب المسؤول، على الرغم من أن تركيا كانت تفتقر نسبيا إلى التدخل والضغط في الماضي، قال فيدان إنه فعل أشياء في الأيام القليلة الماضية لممارسة النفوذ على حماس. وقال المسؤول إن وزير الخارجية التركي أوضح أيضا ما ينوي القيام به لمواصلة دفع حماس للتحلي بالمرونة.

وقال المسؤول إن حماس تبدو أكثر انفتاحا على اتفاق مما كانت عليه منذ شهور، حيث تظهر مرونة أكبر وتبتعد عن بعض المواقف السابقة. 

وانتقل الكثير من أفراد القيادة السياسية لحماس إلى اسطنبول.

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