حسام موافي يوضح أهمية الصفائح الدموية لوقف النزيف

أكد الدكتور حسام موافي أستاذ الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني، أن تجلط الدم بعد الحلاقة للرجال نعمة من نعم الله، وهو عبارة عن قبض عضلة في الوعاء الدموي من سيلان الدم باستمرار، من خلال كتلة مغلقة بواسطة الصفائح الدموية.

وأضاف موافي خلال تقديمه برنامج «رب زدني علما»، والمذاع على قناة صدى البلد قائلا: «الدم داخل جسم الإنسان يحتوي على العديد من الصفائح الدموية الحمراء والبيضاء، بمعدل يتراوح بين 250 إلى 450 ألف مللي مكعب».

وأوضح أن صفائح الدم تلعب دورًا أساسيًا في تعزيز صحة الجسم وحمايته من المخاطر، مشيرا إلى أن فوائد الصفائح الدموية متعددة، تشمل محاربة الميكروبات الخارجية، تقوية جهاز المناعة، حماية الجسم من الصديد، ومنع حدوث التجلطات الدموية.

واستكمل قائلا: الصفائح الدموية تُعتبر خط الدفاع الأول عند حدوث نزيف، حيث تساعد في انقباض الأوعية الدموية لحفظ الدم ومنع فقدانه، مختتما: في حالة استمرار النزيف، تقوم الصفائح بوقفه بشكل مؤقت لتقليل الخسائر، لكن إذا زادت حدة النزيف فقد تتسبب في تكوّن الجلطات الدموية.