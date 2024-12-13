حسام موافي: صمام الأورطي لا يمنع الإنجاب أو يعجل بالوفاة

أكد الدكتور حسام موافي، أستاذ الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني، أن نسبة الوفاة بين الأشخاص الذين قاموا بتركيب صمام الأورطي ليست مرتفعة.

وأضاف حسام موافي خلال برنامج "رب زدني علمًا" على قناة "صدى البلد"، يوم الجمعة، أن تركيب الصمام لا يؤثر على قدرة الشخص على الإنجاب، ولا ينعكس سلبًا على عمره.

وأشار إلى أن لكل فرد الحق في اختيار شريك حياته، وفي حال وجود أي مرض، سواء كان مزمنًا أو جراحيًا، فإن من حق الشخص المعني أن يقرر ما إذا كان سيستمر في العلاقة أو يرفضها.

وأكد أن العمر بيد الله، ولا يمكن لأحد التنبؤ بموعد الوفاة، كما أن الأمراض أو التدخلات الجراحية قد لا تؤدي إلى الوفاة بشكل سريع.

وتابع: "من نعم الله أنه أخفى موعد الموت عنا، فهي من الأمور الغيبية التي لا يعلمها إلا الله، وهذه رحمة منه بنا، فنحن لا نعلم متى وكيف سنرحل".

وأشار حسام موافي إلى أن رفض بعض الفتيات أو الشباب للزواج بسبب وجود مشكلة صحية لدى الطرف الآخر، قائلاً: "ماذا لو أصيب أحد الزوجين بمرض خطير بعد الزواج؟ هل سيؤدي ذلك إلى الطلاق؟ يجب أن نؤمن بما كتبه الله لنا".