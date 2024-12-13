ads
الجمعة 13 ديسمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

البوابة نيوز تنعى الزميل يوسف صلاح

الزميل يوسف صلاح
الزميل يوسف صلاح
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

بقلوب يعتصرها الحزن والألم، ينعى الدكتور عبدالرحيم علي، رئيس مجلس إدارة وتحرير مؤسسة «البوابة نيوز» وأسرة الجريدة، الزميل الصحفي الشاب يوسف صلاح، الذي وافته المنية إثر وعكة صحية ألمت به.

انضم الزميل الراحل إلى أسرة البوابة نيوز منذ سنوات، وكان خلالها نموذجًا للصحفي الملتزم بقواعد المهنة، والمحب لزملائه.

تتقدم أسرة جريدة البوابة نيوز، وعلى رأسها رئيس التحرير والعاملون، بخالص العزاء والمواساة إلى أسرة الفقيد، داعين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

إنا لله وإنا إليه راجعون…

البوابة نيوز يوسف صلاح