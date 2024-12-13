البوابة نيوز تنعى الزميل يوسف صلاح

الجمعة 13/ديسمبر/2024 - 08:16 م

بقلوب يعتصرها الحزن والألم، ينعى الدكتور عبدالرحيم علي، رئيس مجلس إدارة وتحرير مؤسسة «البوابة نيوز» وأسرة الجريدة، الزميل الصحفي الشاب يوسف صلاح، الذي وافته المنية إثر وعكة صحية ألمت به.

انضم الزميل الراحل إلى أسرة البوابة نيوز منذ سنوات، وكان خلالها نموذجًا للصحفي الملتزم بقواعد المهنة، والمحب لزملائه.

تتقدم أسرة جريدة البوابة نيوز، وعلى رأسها رئيس التحرير والعاملون، بخالص العزاء والمواساة إلى أسرة الفقيد، داعين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

إنا لله وإنا إليه راجعون…