سلمى الجزائرية تحيي حفل غنائي بدار الأوبرا بمشاركة المطرب سعيد عثمان

تحيي المطربة سلمى الجزائرية حفل غنائي مساء اليوم "الجمعة" بمعهد الموسيقى العربية بدار الأوبرا المصرية ، وذلك بمصاحبة فرقة شموع.

تقدم الفنانة سلمى الجزائرية الفاصل الاول من الحفل، وتشدو بمجموعة متنوعة من الاغاني الطربية لكبار نجوم الغناء منهم وردة ونجاة وشادية، فيما يقدم الفنان سعيد عثمان الفاصل الثاني من الحفل، حيث يشدو بباقة متنوعة من أغاني العندليب الاسمر عبدالحليم حافظ.

كانت سلمى الجزائرية قد أجرت العديد من البروفات بمصاحبة فرقة شموع خلال الأيام الماضية، منها بروفة داخل دار الأوبرا المصرية وبروفة أخرى بأحد الاستوديوهات بمنطقة الدقي.

جانب من بروفات الحفل

جانب من بروفات الحفل

جانب من بروفات الحفل

جانب من بروفات الحفل

جانب من بروفات الحفل

جانب من بروفات الحفل

جانب من بروفات الحفل

جانب من بروفات الحفل

يشار إلى أن الفنانة سلمى الجزائرية كانت قد انتهت من تسجيل ألبوم غنائي خاص بأعمال المطربة الكبيرة وردة ، كما انتهت من تسجيل ألبوم خاص يضم العديد من أغنياتها، ومن المنتظر ان تحيي العديد من الحفلات الغنائية بالقاهرة خلال الفترة المقبلة .