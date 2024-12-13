جولات تفقدية على المستشفيات المركزية بالمنوفية للاطمئنان على سير العمل

أكد الدكتور أسامة عبدالله وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، على متابعة سير العمل وتقديم أفضل الخدمات الصحية للمواطنين وخاصة في العطلات الرسمية وأيام الجمعة.

وأجرى اليوم الدكتور مصطفى النعماني، مدير إدارة المستشفيات، جولة تفقدية لمستشفى بركة السبع المركزي، حيث تم المرور على قسم الاستقبال ومتابعة تواجد القوى البشرية، والاطمئنان على الحالات المترددة.

وقد تلاحظ عدم وجود نواقص بالمستلزمات الطبية، ولكن لوحظ وجود تسريب في بعض الفلوميترات، وتم استبدالها فوراً خلال المرور، كما تم التنبيه على أهمية التدريب على رأس العمل فيما يخص فصل النفايات من المصدر.

كما قام الدكتور مصطفى النعماني بالمرور على عيادة العقر، حيث تم التأكد من توافر جميع الأمصال اللازمة، وفي قسم العناية العامة، تمت مراجعة نسبة الإشغال، حيث تم الاطمئنان على توافر القوى البشرية وعدم وجود نواقص في المستلزمات الطبية، كما تم التنبيه على ضرورة استكمال الملفات الطبية وتدريب العاملين على التسجيل الصحيح للحالات.

وفي مستشفى مسنين جنزور، تم تفقد العيادات الخارجية والقسم الداخلي و المعمل وقسم التعقيم، حيث تم ملاحظة حاجة قسم التعقيم إلى مثبت للتيار لتشغيل جهاز التعقيم الجديد، وجارٍ العمل على توفيره من خلال المشاركة المجتمعية , كما تم تفقد غرفة الغازات وأعمال التطوير الجارية في المستشفى.

كما شملت الجولة التفقدية مستشفى تلا المركزي، حيث تم المرور على أقسام الاستقبال والعمليات والعناية المركزة والحضانات، وتم الاطمئنان على تواجد القوى البشرية وسير العمل بشكل جيد.

وفي إطار تحسين الخدمة، تم التنبيه على ضرورة استكمال التسجيل في الملفات الطبية , كما تمت مراجعة بعض الأعطال في الأجهزة الطبية، و تقرر اتخاذ الإجراءات اللازمة لإصلاحها. بالإضافة إلى ذلك، تم ملاحظة وجود شبكة غازات زائدة سيتم إعادة تدويرها للاستفادة منها في أماكن أخرى , وتم التنبيه على ضرورة التواصل مع إدارة المستلزمات لتوفير النواقص.

من جهة أخرى، قام الدكتور أنور محفوظ بالمرور على مستشفى زاوية الناعورة المركزي، حيث تفقد الأقسام المختلفة بما في ذلك قسم الاستقبال والطوارئ والأقسام الداخلية بالمستشفى والعناية المركزة .

فيما قام الدكتور أنس أمين، نائب مدير الطوارئ، بالمرور على مستشفى الشهداء المركزي لمتابعة سير العمل وضمان تقديم أفضل الخدمات الصحية للمرضى وتقييم مستوى الأداء ومتابعة الانضباط الإداري وتقديم الرعاية الصحية اللازمة للمرضى.

وتستمر الجهود من قبل المسؤولين لضمان تقديم خدمات صحية متميزة ورفع كفاءة الأداء في كافة المستشفيات.