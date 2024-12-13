للمرة الثالثة بالموسم.. محمد صلاح يحصد جائزة جديدة

حصد النجم المصري محمد صلاح، اليوم الجمعة، جائزة جديدة مع ناديه ليفربول الإنجليزي، ليواصل اصطياده للجوائز خلال الموسم الجاري 2024-2025.

أضاف محمد صلاح جائزة جديدة لخزانته، بحصوله على جائزة أفضل لاعب في ليفربول عن شهر نوفمبر الماضي.

تفوق صلاح على زملائه كويمين كيلهير وكودي جاكبو في المنافسة على جائزة لاعب الشهر في ليفربول، ليحتل الثنائي المركزين الثاني والثالث خلف الفرعون المصري.

محمد صلاح يحصد 3 جوائز في يومين

بذلك، حصل صلاح على جائزة أفضل لاعب في ليفربول للمرة الثالثة هذا الموسم، كما إنه ظفر بالجائزة الثالثة خلال يومين، حيث توج أمس الخميس بجائزة أفضل هدف في ليفربول عن الشهر الماضي، كما توج بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز لشهر نوفمبر، صباح اليوم الجمعة.

عقب حصوله على الجائزة، قال محمد صلاح عبر موقع ليفربول الرسمي: «بالطبع سعيد بفوزي بجائزة لاعب الشهر في ليفربول، أعلم أنني فزت بها عدة مرات من قبل، لكن الأهم أن الفريق يحقق الانتصارات».

وفي سياق آخر، حرص عدد من لاعبي ليفريول بقيادة محمد صلاح على زيارة مستشفى ألدر هاي للأطفال في المدينة، وارتدى اللاعبون الملابس الخاصة باحتفالات رأس السنة.

يتقاسم محمد صلاح صدارة قائمة هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم مع النرويجي إيرلينج هالاند مهاجم مانشستر سيتي برصيد 13 هدفًا لكل منهما.