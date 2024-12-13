محمد رسلان يفوز برئاسة اتحاد الكروكيه

فاز الدكتور محمد رسلان برئاسة اتحاد الكروكية للدورة الثانية على التوالي خلال اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد التي أقيمت اليوم الجمعة لاختيار مجلس إدارة جديد عن فترة جديدة من 2024 حتى 2028.

حصد محمد رسلان 11 صوتا فيما حصد أمير رمسيس نجيب 3 اصوات وضمت اصوات الجمعية العمومية 15 هيئة.

فاز بعضوية مجلس الإدارة كل من: علي محمد محمود، محمد حسن، وليد فوزي طه، محمد السعيد عبد الغني، أشرف أحمد مسعود، بريهان عبد الرحمن علوي، إيمان أحمد راضي.

يضم مجلس إدارة الاتحاد المصري للكروكية رئيس، و7 أعضاء مجلس إدارة يتم اختيار فيما بينهم بعد إعلان الفائزين نائب رئيس الاتحاد في انتخابات تجري بتصويت من أعضاء مجلس الإدارة في أول اجتماع لمجلس الإدارة.

الجدير بالذكر أن اللجنة الأولمبية المصرية كانت قد حددت يوم 30 ديسمبر كآخر موعد لإجراء الانتخابات في الاتحادات الرياضية المختلفة.