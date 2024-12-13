أشرف حلمي رئيسا لاتحاد تنس الطاولة حتى 2028

فاز أشرف حلمي برئاسة الاتحاد المصري لتنس الطاولة،، وذلك في الدورة 2024/ 2028.

حصل أشرف حلمي على 18 صوتا مقابل 13 صوتا لتامر وفقي، في اجتماع الجمعية العمومية التي أجريت قبل قليل بمقر الاتحادات الرياضية في استاد القاهرة الدولي.

خاض المنافسات على منصب الرئاسة كل من تامر وفقي، وائل سنوسي، أشرف حلمي وعلى منصب نائب الرئيس يخوض الثنائي عبد العزيز محمد السيسي وخالد محمد الحفني، وعلى منصب أمين الصندوق يخوض الثنائي محمد الماوي ومحمود كمال، وعلى منصب العضوية يتنافس كل من أشرف إبراهيم، وليد محمد، محمد سيد، هبة الله حامد، سامي سعيد، رغد مجدي، هشام أحمد ناجي، عمرو فهمي.

واستبعدت لجنة التظلمات في اللجنة الأولمبية المصرية مجلس إدارة الاتحاد المصري لتنس الطاولة المنتهية ولايته من الترشح لدورة انتخابية جديدة خلال الفترة من 2024- 2028 .

جاء قرار استبعاد مجلس إدارة اتحاد تنس الطاولة برئاسة معتز عاشور من الترشح لخوض الانتخابات المقبلة نظرا لوجود مخالفات حالت دون تحقيق الشروط اللازمة للترشح وشمل قرار الاستبعاد كل من معتز عاشور على منصب الرئاسة وأحمد رضا على منصب نائب الرئيس وعلى منصب العضوية كلا من أشرف عاشور، محمود لاشين، عصام أحمد زيدان، رمضان محمد.

يذكر أن اللجنة الأولمبية المصرية قد حددت يوم 30 ديسمبر كآخر موعد لإجراء الانتخابات في الاتحادات الرياضية المختلفة.