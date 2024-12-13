حسام موافي عن فيديو ترويجه لجهاز طبي والعلاج بالأعشاب: ذكاء اصطناعي

كشف الدكتور حسام موافي أستاذ الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني، حقيقة الفيديو المنتشر له على منصات التواصل الاجتماعي، والذى يتعلق بالترويج لمنتج طبي.

رد موافي خلال تقديمه برنامج «رب زدني علما»، والمذاع على قناة صدى البلد قائلا: «الإعلامي مصطفى بكري كلمني وقالي هبعتلك فيديو علشان تضحك شوية عليه، وأرسل لي فيديو مصنوع بالذكاء الاصطناعي، كذبا وبهتانا، يشير محتواه إلى الترويج لجهاز طبي من أجل بيعه والتربح من ورائه.

واستكمل قائلا: الناس قالت إن الدكتور حسام موافي بيروج للعلاج بالأعشاب، وأقول إن 60% من الأمراض تُشفى بدون أي علاج أو تدخل.

واختتم: «لم ولن أروج لمثل تلك المنتجات، وليس لي منصات إعلامية سوى برنامجي والصفحة الرسمية على فيسبوك».

