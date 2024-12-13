كأس إنتركونتيننتال.. الخطيب يساند لاعبي الأهلي في المران الأخير قبل مواجهة باتشوكا

أنهى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته مساء اليوم، الجمعة، استعداداً لمواجهة باتشوكا المكسيكي في نصف نهائي كأس القارات للأندية إنتركونتيننتال.

يلتقي الأهلي مع باتشوكا فى السابعة مساء غد، السبت، بتوقيت القاهرة على استاد 974 في العاصمة القطرية الدوحة على لقب كأس التحدي.

خاض الفريق الأحمر مرانه الأخير علي ملعب 974 بالعاصمة القطرية الدوحة والذي بدأ بقراءة الفاتحة ثم محاضرة من مارسيل كولر المدير الفني الذي تحدث مع اللاعبين عن بعض الأمور الفنية الخاصة بلقاء الغد.

وحرص المدرب السويسري علي تحفيز اللاعبين لتخطي عقبة بطل المكسيك والتأهل لنهائي البطولة العالمية ومواجهة ريال مدريد الإسباني الاربعاء المقبل.

ثم خاض اللاعبين فقرة بدنية وخضع حراس المرمى لفقرة تدريبية تحت إشراف ميشيل يانكون مدرب حراس المرمى بالفريق.



موعد مباراة الأهلي وباتشوكا

يلتقي الأهلي مع باتشوكا مساء السبت المقبل على كأس التحدي، ويتأهل الفائز بالمباراة لمواجهة ريال مدريد الإسباني بطل أوروبا في نهائي بطولة كأس القارات للأندية.

كان الأهلي قد تأهل إلى كأس التحدي بعد الفوز على العين الإماراتي، فيما فاز فريق باتشوكا المكسيكي على بوتافوجو البرازيلي، في المباراة التي أقيمت بينهما أمس بديربي الأمريكتين.

قائمة الأهلي في رحلة قطر

أعلن السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، القائمة الرسمية التي تسافر إلى قطر للمشاركة في بطولة كأس إنتركونتيننتال.

وضم مارسيل كولر جميع لاعبي الفريق، باستثناء المصابين مصطفى شوبير ومحمد هاني وكريم فؤاد وعلي معلول.

جاءت قائمة الأهلي في رحلة قطر كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي وحمزة علاء ومصطفى مخلوف.

خط الدفاع: خالد عبد الفتاح وعمر كمال ويوسف أيمن ورامي ربيعة وياسر إبراهيم وأكرم توفيق وأشرف داري ويحيى عطية الله وكريم الدبيس، ومحمد عبد الله.

خط الوسط: كريم وليد وإمام عاشور وعمر الساعي ومصطفى أبو الخير ومروان عطية وحسين الشحات وعمرو السولية وأحمد نبيل كوكا ومحمد مجدي أفشة، وطاهر محمد طاهر وسمير محمد.

خط الهجوم: محمود كهربا، ووسام أبو علي وبيرسي تاو، ورضا سليم.