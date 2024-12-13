حمدي فتحي يتعرض لإصابة خطيرة ليلة توديع الوكرة كأس قطر.. صور

ودع فريق الوكرة، الذي يضم بين صفوفه النجم المصري حمدي فتحي، اليوم الجمعة، منافسات بطولة كأس قطر بالخسارة من الدحيل بثلاثية مقابل هدفين في دور نصف النهائي من البطولة.

شارك حمدي فتحي أساسيًا مع الوكرة أمام الدحيل، وغادر ملعب استاد عبدالله بن خليفة، الذي يحتضن المباراة، مصابًا في الدقيقة 25 بعر تعرضه لإصابة قوية.

إغماء مؤقت لـ حمدي فتحي في مباراة الوكرة ضد الدحيل

شهدت الدقيقة 20 من عمر مباراة الوكرة والدحيل، تدخلًا قويًا على رأس حمدي فتحي إثر اشتراكه في كرة هوائية مع لاعب الدحيل، أدت إلى سقوطه أرضًا ودخوله في حالة إغماء مؤقت، ما أدى إلى استبداله بزميله عمر صلاح.

تدخل الجهاز الطبي لفريق الوكرة على الفور لمعالجة حمدي فتحي بعد استفاقته، وكان لاعب المنتخب الوطني يصر على استكمال اللقاء، لكن طبيب الفريق أبلغ المدير الفني بضرورة استبداله، ليغادر ملعب المباراة وكانت النتيجة تشير إلى التعادل السلبي بين الفريقين.

تقدم الدحيل بهدف عن طريق بنجامين بوريجو في الدقيقة 48، ثم تعادل ريكاردو جوميز لرفاق حمدي فتحي في الدقيقة 57 من ركلة الجزاء، واستمرت نتيجة التعادل الإيجابي حتى نهاية الوقت الأصلي من اللقاء، ليلجأ الفريقان إلى شوطين إضافيين.

ولم يشهد الشوط الإضافي الأول أي أهداف، لكن في الشوط الإضافي الثاني، سجل الدحيل هدفين بواسطة بوريجو وإسماعيل علي في الدقيقتين 108 و112، لتنتهي المباراة بخسارة الوكرة من الدحيل بنتيجة 1-3.

بذلك، ودع حمدي فتحي بطولة كأس قطر مع الوكرة من الدور نصف النهائي، حيث تأهل النواخذة إلى نصف نهائي البطولة، بعد احتلال صدارة المجموعة الثانية، حيث تبدأ بمجموعتين في الدور الأول ليتأهل أول 4 فرق من كل مجموعة إلى الدور ربع النهائي.

واجه الوكرة متصدر المجموعة الثانية فريق الأهلي صاحب المركز الثالث في المجموعة الأولى، وفاز عليه بنتيجة 3-1، قبل أن يخسر من الدحيل بنفس النتيجة، ليبلغ الأخير نهائي كأس قطر منتظرًا الفائز من مواجهة العربي وأم صلال.