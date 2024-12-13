هشام الجخ يقدم حفل افتتاح الدورة الرابعة لمهرجان فنون الأداء

أعلن مهرجان فنون الأداء في دورته الرابعة، اختيار الشاعر هشام الجخ ضيفاً ومقدما لحفل الافتتاح الذي سيقام في السادسة من مساء الأحد المقبل، الموافق 15 ديسمبر الجاري، بمسرح السامر، ويتولى إخراج الحفل الدكتور الفنان أسامة فوزي بحضور كبير من نجوم الفن والمسرح المصري.

كما تكرم إدارة المهرجان في حفل الافتتاح عدة قامات فنية بارزة، ومنهم: المغني والمنشد الشيخ ياسين التهامي، والفنان الدكتور سامي عبد الحليم، وأستاذ الأدب الشعبي الدكتور سميح شعلان، بالإضافة إلى تكريم اسم الفنان الراحل محمود رضا، واسم المخرج الراحل عبد الرحمن الشافعي، واسم المخرج الراحل صلاح السقا، الذي أطلق اسمه على الدورة الرابعة.

وقد تم الإعلان من قبل عن لجنة تحكيم مسابقة العروض الأدائية في بيان سابق للمهرجان، وتضم اللجنة كلاً من الدكتور الفنان أيمن الشيوي، والدكتور محمود صبري، ومصمم الديكور المسرحي حازم شبل، والمخرج محمد الصغير، والمخرج أحمد حسن.

يتولى المخرج أحمد البوهي رئاسة المهرجان الشرفية، الذي يقام برعاية الدكتورة غادة جبارة رئيس أكاديمية الفنون، وتحت إشراف الدكتورة سمر سعيد عميد المعهد العالي للفنون الشعبية، والدكتورة ولاء محمد رائد اللجنة الفنية، بينما يدير المهرجان حسن علي، ويتولى عمرو محروس تنسيق فعالياته كمنسق عام، ويرأس الاتحاد أحمد علي.

يدعو المهرجان جميع المهتمين بالفن والثقافة لحضور هذا الحدث البارز الذي يجسد تقدير الفنون الأدائية في مصر ويؤكد على التراث الثقافي الغني الذي تمتلكه البلاد.