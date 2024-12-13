حزب الاتحاد يدشن برنامج قطار التوعية بالإسكندرية

دشن حزب الاتحاد، برئاسة المستشار رضا صقر، عن برنامج “قطار التوعية” والذي يطوف به محافظات مصر، إستكمالا لمشروع تأصيل «الوعي الوطني» ونشره، كهدف إستراتيجي للحزب، وكجزء من المسئولية السياسية لقياداته وأعضائه والذي أثمر عن عشرة ندوات تثقيفية في المجالات المختلفة ضمن الصالون السياسي لحزب الاتحاد، بحضور لفيف من المتخصصين وقادة الفكر والرأي في المجتمع.

وانطلق برنامج حزب الاتحاد “قطارالتوعي” بالإسكندرية، حيث ينظم الحزب الفعالية الأولى، والتي شهدت برنامجا توعويا تحت رعاية الدكتورة ماجدة الهلباوي.

وبحضور قيادات حزب الاتحاد؛ يتقدمهم الأمين العام محمد مصطفى أبو شامة، ونواب رئيس الحزب محمد الشورى والدكتور وليد سويدان ومن اعضاء الأمانة العامة أمناء اللجان المتخصصة: عماد غنيم ومحمود ناجي والدكتور كريم العمدة و دكتورة هالة عمر وميرنا أمين، والدكتورة شيماء عبد الرسول أمين مساعد محافظة الأسكندرية ود. أشرف زهران أمين التنظيم بالمحافظة ومحمد قطب العمده الأمين العام المساعد بالإسكندرية

واشتمل البرنامج ندوة جماهيرية التقى فيها الجمهور السكندري مع رموز حزب الاتحاد ومثقفيه وقياداته من السياسيين، في حوار مفتوح حول «تحديات الوطن الداخلية والخارجية، وطريق مصر للعبور نحو المستقبل».

تجدر الإشارة إلى أن حزب الاتحاد كان قد دشن في وقت سابق مبادرة “مشروع الوعي” والتي نظم في ضوء العديد من الندوات التي استضافت كبار السياسيين والمحللين الدوليين و البرلمانيين، حيث ناقش الحزب القضايا التي تتماس مع الشارع المصري وكذلك القضايا التي ترتبط بالأحداث الإقليمية.