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الجمعة 13 ديسمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

الدفع بـ 4 سيارات إطفاء للسيطرة على حريق اندلع بمقلب قمامة بالقليوبية 

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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شب حريق هائل في مقلب قمامة ومخلفات كرتون بمدينة قها، بمحافظة القليوبية، وجرى الدفع بسيارات الإطفاء للسيرة من الحريق، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق العامة التحقيق.

صورة أرشيفية 

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية إخطارًا من شرطة النجدة يفيد نشوف حريق هائل داخل مقلب قمامة ومخلفات كرتون وبلاستيك بمدينة قها وانتشار الأدخنة بمنطقة الحريق.

انتقلت على الفور الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية وجرى الدفع بـ 4 سيارات إطفاء بإشراف اللواء هيثم شحاته مدير إدارة الحماية المدنية بمديرية أمن القليوبية للسيطرة على الحريق ومنع امتداده إلى المناطق المجاورة وتبين من المعاينة الأولية نشوب الحريق فى مقلب تجمع قمامة ومخلفات كرتون وبلاستيك.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية بالتحرى عن الحريق وظروفه و ملابساته.

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