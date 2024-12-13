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الجمعة 13 ديسمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

الأمن يضبط متهمين بواقعة العثور على جثة بدون رأس فى الفيوم

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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تمكنت الأجهزة الأمنية اليوم  من ضبط المتهمين بواقعة العثور على جثة بدون رأس في الفيوم .

تم تحديد المجنى عليه عاطل  له معلومات جنائية كما أمكن تحديد وضبط مرتكبي الواقعة لخلافات عائلية بينهم ، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيالهما ، وتولت النيابة العامة التحقيق.

كانت قد تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الفيوم بلاغ من شرطة النجدة، يفيد بتلقي بلاغ من الأهالي بالعثور على جثة في بحر الرفيع بدائرة المركز.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية، وبإخراج الجثة من المياه تبين أنها بدون رأس، ولا يوجد معه أي هوية شخصية أومتعلقات، وجرى نقل الجثة لمستشفى سنورس المركزي، وفحصها بمعرفة النيابة، والتي قررت الاستعلام عن هوية المتوفي وإجراء التحليل، ورفع البصمات لكشف هويته، وتكليف أجهزة الأمن بفحص محاضر المتغيبين، وإجراء تحريات المباحث حول الواقعة وملابساتها وسؤال الأهالي بمنطقة العثور على الجثة.

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