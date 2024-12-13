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الجمعة 13 ديسمبر 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

اليابان والولايات المتحدة تبحثان تعزيز التعاون في الدفاع ضد تهديدات أسلحة الدمار الشامل

اليابان والولايات
اليابان والولايات المتحدة
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بحث مسؤولون من اليابان والولايات المتحدة في حوار مشترك حول سياسات الدفاع الكيميائي والبيولوجي والإشعاعي والنووي في العاصمة اليابانية طوكيو، التحديات الأمنية الإقليمية الناجمة عن هذه التهديدات.

وذكرت وزارة الدفاع الأمريكية في بيان اليوم الجمعة أن الاجتماع تناول سبل تعزيز القدرات الدفاعية في مواجهة التحديات المرتبطة بأسلحة الدمار الشامل، حيث أكد الجانبان ضرورة العمل المشترك لتطوير آليات ردع فعالة والتخفيف من المخاطر والاستجابة لها.

وبحسب البيان، شارك في الحوار كوجي أويدا، نائب المدير العام لمكتب سياسات الدفاع بوزارة الدفاع اليابانية، وريتشارد جونسون، نائب مساعد وزير الدفاع الأمريكي لشؤون السياسات النووية ومكافحة أسلحة الدمار الشامل. وشدد الطرفان على أهمية تعزيز التعاون الثنائي في هذا المجال، بما يعزز الأمن الإقليمي ويسهم في تحقيق الاستقرار في مواجهة التهديدات المتزايدة.

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