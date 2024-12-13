صحيفة: الصين مقرض مفترس في إفريقيا

نشرت صحيفة “مونيتور” الأوغندية عن الديون التي تمتلكها الصين على الدول الإفريقية، وكيف أن الصين تستخدم “دبلوماسية فخ الديون” لزيادة نفوذها في القارة، مما يؤدي إلى مستويات ديون غير مستدامة.

وبينت الصحيفة أن الاستثمارات الصينية في أفريقيا زادت بشكل كبير في الفترة بين 2000 إلى 2024، مع قروض واستثمارات تتخطى 170 مليار دولار، موضحة أن هذه الفترة شهدت زيادة في الديون التي تمتلكها الصين ضد الدول الإفريقية.

ولفتت الصحيفة إلى أن هذه الاستثمارات أو الديون موجهة لقطاعات متعددة مثل البنية التحتية والطاقة والتعدين، وتتصدر دول مثل جنوب إفريقيا والنيجر والكونغو الديمقراطية وساحل العاج، هذه الدول التي تستثمر فيها الصين في شكل ديون، موضحة أن هذه الديون مكنت من بناء مشروعات بنية تحتية مثل الميغاوات والطرق والقطارات ومرافق الطاقة عبر القارة.

ورغم أن هذه الديون ساعدت في تحسن مؤشرات الاقتصاد والتنمية في الدول الإفريقية إلا أنها أثارت مخاوف بشأن استدامة الديون وتأثيراتها، إذ قادت هذه السياسات إلى إقبال مفرط من قيادات الدول الإفريقية على الحصول على قروض من الصين لتحسين مؤشرات الاقتصاد لديهم، لكن تجد هذه الدول نفسها في فخ الخضوع للنفوذ الصيني المتزايد عليهم جراء هذه القروض.

وتنوه الصحيفة أن هناك مخاوف متزايدة في القارة في الوقت الحالي بشأن نتائج هذه القروض وزيادة النفوذ الصيني في إفريقيا، منذ أن باتت هذه الدول معتمدة بشكل كبير على هذه القروض، وتربط أهدافها التنموية بما ستعطيه الصين لها من أموال.

وتحذر الصحيفة من أن فخ الديون الصيني في أفريقيا من الممكن ان يقود إلى مستويات ديون غير مستدامة، مما يعطي نفوذ أكبر للصين على الدول المستدينة، إذ حذر البنك الدولي في عام 2024 من أن العديد من الدول الإفريقية على شفا الانهيار الاقتصادي، خاصة بسبب الاستدانة الدائمة من الدائنين الصينيين.