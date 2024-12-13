رشا محرز: 70% من أطفال سوريا بحاجة ماسة إلى تدخل طبي

أكدت رشا محرز، مديرة منظمة "أنقذوا الأطفال" في سوريا، أن نحو 70% من الأطفال في البلاد بحاجة ماسة إلى تدخل طبي ودعم نفسي جراء الظروف القاسية التي يعيشونها منذ بداية الأزمة.

وأوضحت أن السوريين، خاصة الأطفال، عانوا بشكل كبير من خسارة ممتلكاتهم ومنازلهم، مما ترك آثارًا نفسية سلبية عميقة على العديد منهم.

وأضافت عبر مداخلة لقناة "القاهرة الإخبارية"، أن المنظمة تعمل بالتنسيق مع الوكالات الأممية، بما في ذلك اليونيسف، لضمان حماية الأطفال في سوريا وتوفير احتياجاتهم الأساسية، في محاولة لتخفيف معاناتهم وتوفير بيئة آمنة لهم في ظل الأوضاع الراهنة.