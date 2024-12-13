خالد الصاوي يناشد الجمهور الدعاء للفنان نبيل الحلفاوي بالشفاء

ناشد الفنان خالد الصاوي، الجمهور بالدعاء للفنان القدير نبيل الحلفاوي، بعد تعرض الأخير لأزمة صحية مفاجئة خلال الساعات القليلة الماضية.

ونشر الصاوي على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، منشور برسالة والدعاء للفنان نبيل الحلفاوي.

منشور الفنان خالد الصاوي

جاء منشور الفنان خالد الصاوي "خالص الدعوات من القلب للفنان القدير والمتميز وصاحب الرأي الحر الأستاذ الكبير نبيل الحلقاوي، نسألكم الدعاء لله بالشفاء العاجل شفاء لا يغادر سقما

اللهم امين".

يشار الى أن الفنان نبيل الحلفاوي تعرض لأزمة صحية مفاجئة خلال الساعات القليلة الماضية، وتدهورت حالته الصحية صباح اليوم بشكل كبير، ومازال يتواجد بالمستشفى لتلقي العلاج.