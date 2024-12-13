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الجمعة 13 ديسمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

"القاهرة الإخبارية" : ارتفاع عدد ضحايا قصف الاحتلال لمخيم النصيرات لـ 40 شهيدًا

غزة
غزة
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قالت وسائل إعلام فلسطينية، إنه  عدد ضحايا قصف الاحتلال مخيم النصيرات وسط قطاع غزة ارتفع إلى 40 شهيدا، حسبما أفادت فضائية "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل.
وأشارت وسائل إعلام فلسطينية الى استشهاد فلسطينيين اثنين ووقوع مصابين فى غارة شنها طيران الاحتلال على حى الصبرة جنوب مدينة غزة، وفقا لنبأ عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية".
ويستمر جيش الاحتلال، في ارتكاب المجازر والجرائم في حق الشعب الفلسطيني، ويواصل حصار قطاع غزة لليوم الـ434 على التوالي، برا وبحرا وجوا، ما أدى إلى استشهاد ما يقرب من 45 ألف شهيد ونحو 107 آلاف مصاب.

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