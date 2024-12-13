الاقتصاد البريطاني ينكمش بشكل غير متوقع بـ0.1 % في أكتوبر

انكمش الاقتصاد البريطاني للشهر الثاني على التوالي في شهر أكتوبرالماضي مع استعداد المستهلكين لميزانية صعبة ومؤلمة، مما جعل تعهد حكومة حزب العمال بتعزيز النمو في ورطة بعد أشهر فقط من توليها السلطة.

وقال مكتب الإحصاء الوطني في تقارير أصدرها اليوم الجمعة إن الناتج المحلي الإجمالي انخفض بنسبة 0.1% بعد انكماش بنسبة 0.1% في الشهر السابق.

وأوضح خبراء الذين توقعوا زيادة بنسبة 0.1% أن الاقتصاد البريطاني في خطر الانكماش في الربع الرابع.

ويمتد هذا إلى سلسلة مخيبة للآمال من أرقام النمو في عهد رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر ويعني أن الاقتصاد نما فقط في شهر واحد من الأشهر الأربعة منذ تولي حزب العمال السلطة.

كانت هناك أيضًا علامات مقلقة على عودة مخاوف التضخم بعد ميزانية حزب العمال التوسعية، وجد استطلاع أجراه بنك إنجلترا ونشر اليوم أن المستهلكين يتوقعون ارتفاع الأسعار في المتاجر بنسبة 3% على مدى الأشهر الـ 12 المقبلة، وهو أول ارتفاع في التوقعات على مدار عام.

وتباطأ زخم الاقتصاد بشكل حاد منذ تولى ستارمر منصبه بعد أن تفوق على جميع نظرائه في مجموعة السبع في النصف الأول بزيادة بلغت 1.2%، وأدى ذلك إلى تفاقم البداية المهتزة منذ فوز حزب العمال في انتخابات 4 يوليو مع انكماش الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.1% حتى الآن تحت إشرافه.

وتراجعت قيمة الجنيه الإسترليني نسبة 0.2% عند 1.2645 دولار في وقت مبكر من بعد الظهر في لندن.