افتتاح 9 مساجد بكفر الشيخ.. صور

السبت 14/ديسمبر/2024 - 12:03 ص

أعلن اللواء علاء عبدالمعطي، محافظ كفرالشيخ، اليوم الجمعة، عن افتتاح 9 مساجد بأوقاف كفرالشيخ، ضمن مبادرة "بداية جديدة لبناء الإنسان"، التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لتعزيز التنمية البشرية، «بداية جديدة لبناء الإنسان »، وذلك بحضور الشيخ معين رمضان يونس، وكيل وزارة الأوقاف بكفرالشيخ، والدكتور عبدالقادر سليم، مدير عام الدعوة، والشيخ ياسر الغول، مدير شئون الإدارات، والشيخ فؤاد ناجي، مدير إدارة سيدي سالم غرب، والشيخ سعد الزيات، مدير إدارة قلين، والدكتور محمد عيسى، مدير إدارة سيدي سالم شرق، والدكتور عبدالصمد عبدالعزيز، مدير إدارة الحامول شرق، والشيخ عبدالوهاب صالح، مدير إدارة بيلا، وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وعلماء الأوقاف والأزهر الشريف.

قال محافظ كفرالشيخ، أنه تم افتتاح 9 مساجد بعدة قرى بمراكز المحافظة، منها مسجد الرحمة بقرية الشراقوة بالحامول، ومسجد الخفاجية بسيدي سالم، ومسجد قرية 58 الخاشعة بالحامول، ومسجد جيعة بدار السلام بسيدي سالم، ومسجد المضني بقرية أبو بدوي ببيلا، ومسجد أبو بكر الصديق بقرية ميت الديبة بقلين، والمسجد الجديد بقرية الجداوي بسيدي سالم، والمسجد الجديد بقرية أبو زهرة بسيدي سالم.

وذلك امتدادًا لسلسلة من الافتتاحات التي تواكب الجمهورية الجديدة، تحت شعار "خدمة بيوت الله شرف"، وفي إطار اهتمام وزارة الأوقاف بالمساجد مبنى ومعنى، والحرص المستمر على عمارة بيوت الله وتشيدها، ونشر الفكر الوسطي المستنير، وتعميق الحس الايماني لدى المواطنين.

وأدى خطبة الجمعة، اليوم بمسجد الشراقوة بمدينة الحامول الدكتور عبدالقادر سليم، مدير عام الدعوة بعنوان، "صناعة العقول وأثرها في بناء الإنسان"، مؤكدًا أن الخطبة تسلط الضوء على أهمية صناعة العقل الواعي المفكر المبدع، فهذا من شأنه تعزيز محوري بناء الإنسان وصناعة الحضارة ضمن محاور الوزارة.

وأكد الشيخ معين رمضان يونس، وكيل وزارة الأوقاف بكفرالشيخ، أن جميع المساجد قد التزمت بالوقت المحدد والخطبة الموحدة على مستوى المحافظة، داعيًا الله تعالى أن يحفظ مصر وأهلها وأن يجعلها فى أمانه وضمانه واحة للأمن والأمان والاستقرار، وأن تظل مصر قبلة المساجد والمآذن، وأن يحفظ الله الوطن قيادةً وشعبًا.

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