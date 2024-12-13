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الجمعة 13 ديسمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة التعليمية

برنامج التصميم الداخلي بفنون حلوان الأهلية ينظم زيارة للمساجد الأثرية بشارع المعز

زيارة طلاب جامعة
زيارة طلاب جامعة حلوان الاهلية
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نظم برنامج التصميم الداخلي البيئي بكلية الفنون والفنون التطبيقية، تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان الأهلية والدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، زيارة تفقدية للمساجد الأثرية داخل شارع المعز لدين الله الفاطمي لطلاب المستوى الثالث بالبرنامج.

وتمت الزيارة تحت إشراف ومتابعة الدكتورة ميسون قطب عميد كلية الفنون التطبيقية، والأستاذ السيد عطا أمين عام الجامعة، وجاء ذلك في إطار اهتمام الجامعة بالأنشطة العملية التي تعزز مجالات الدراسة.

استهدفت الزيارة العلمية تقديم شرح شامل ومتعمق للتاريخ الفني الإسلامي، مركزة على استكشاف أساليب العمارة الإسلامية وتقنياتها المتنوعة.

وقد أشرفت على هذه الزيارة الدكتورة دعاء عبد الرحمن، منسقة برنامج التصميم الداخلي البيئي، الدكتورة الاء مجدي مسجلة البرنامج. 
وشارك في تنظيم وإدارة الفعالية كل من الدكتورة مروة عزت والدكتورة حنان فاروق من أعضاء هيئة التدريس بالبرنامج، وبالتعاون مع إدارة رعاية الطلاب بالجامعة.

التعليم والطلاب الفنون التطبيقية المعز لدين الله الفاطمي