انعقاد مؤتمر "التدخل المبكر مع ذوي الإعاقة تحديات وفرص " بالأعلى للثقافة

برعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة وبأمانة الدكتور أشرف العزازي الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة وإشراف الكاتب محمد عبد الحافظ ناصف نائب رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة أقيم بالأعلى للثقافة مؤتمر التمكين الثقافي لذوي الاحتياجات الخاصة لفرع ثقافة القاهرة تحت عنوان "التدخل المبكر مع ذوي الإعاقة تحديات وفرص" و ترأس المؤتمر الدكتور أحمد زيدان.

بدأ المؤتمر بافتتاح معارض للفن التشكيلي والحرف اليدوية ومجموعة من إصدارات الهيئة ، وتحدث عن دور مصر وحضارتها ومدى اهتمام فخامة رئيس الجمهورية بهم ، والتي شجعت الخبراء والمختصين في المجالات المعنية بتقديم الإستراتيجيات متنوعة الجوانب لدق ناقوس الخطر لذوي الإعاقة والاكتشاف المبكر لهم من سن الميلاد حتى سن السادسة من خلال برامج خاصة لتحسين جودة الحياة لديهم، فلكل طفل حق في هذه الحياة ، شارك في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الدكتورة ابتهال العسلي مدير عام فرع ثقافة القاهرة ، والدكتورة هبة كمال مدير عام التمكين الثقافى.

وضمت فعاليات المؤتمر جلستين بحثيتين تضمنت الجلسة الأولى وأدارها الدكتور أحمد شلبي أبحاثًا بعنوان "التدخل المبكر مع ذوي الاحتياجات الخاصة" رؤية مستقبلية للدكتورة أسماء إسماعيل، "التدخل المبكر وأسر الأطفال ذوي الإعاقة الذهنية" للدكتورة داليا الشيخ " تحديات تقديم خدمات التدخل المبكر لذوي الإعاقة" للأستاذ محمود محمد عبد الرحمن والتدخل المبكر من خلال برنامج بورتاج.

وتضمنت الجلسة البحثية الثانية عددًا من الأبحاث مثل "التدخل المبكر من خلال العلاج بالفن مع اضطراب فرط الحركة وتشتت الانتباه " للدكتورة حسناء رمضان، ثم بحث عن "التدخل المبكر مع الأطفال ذوي الإعاقة في المجال الرياضي" للدكتور محمد فتحي سليمان، وقد تضمنت فعاليات المؤتمر تكريم كل من الدكتور" رضا فضل " دكتور وفنان تشكيلي مريم وجيه بطلة رياضية وفنانة تشكلية وأول طالبة من أصحاب متلازمة داون تدرس بأكاديمية الفنون باتريك عادل عازف موسيقى من ذوي اضطراب التوحد، وهادي جلال فنان كفيف وبطل فرقة إحنا واحد المسرحية لذوي الاحتياجات الخاصة.