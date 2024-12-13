جميل عفيفي: توقيع شراكات بمجالات الطاقة والنقل خلال جولة السيسي الأوروبية

قال جميل عفيفي، مدير تحرير جريدة الأهرام، إن مصر وضعت استراتيجية واضحة لسياستها الخارجية تقوم على الانفتاح على جميع دول العالم، وتهدف الاستراتيجية إلى إقامة علاقات متوازنة تحقق المصلحة الوطنية المصرية، مؤكدًا أن الجولة الأخيرة للرئيس عبد الفتاح السيسي والدعوات التي وجهت إليه تعكس الدور المصري المهم في تحقيق الاستقرار والتنمية في منطقة الشرق الأوسط.

وأضاف عفيفي، خلال مداخلة هاتفية على قناة «إكسترا نيوز»، هناك شراكة واسعة بين مصر ودول الاتحاد الأوروبي تشمل مختلف المجالات، مشيرًا إلى أن مصر تمتلك بنية تحتية قوية تؤهلها لجذب الاستثمارات الخارجية وتنفيذ مشروعات كبرى، مما يعزز مكانتها الدولية ويؤكد على قدرتها في تحقيق التنمية.

وأوضح أن مصر واجهت تحديات اقتصادية وسياسية وأمنية كبرى، لكنها استطاعت التغلب عليها من خلال عمليات تطوير شاملة وإصلاح اقتصادي بدأ منذ عام 2016 ومستمر حتى الآن، مؤكدًا أن الدولة المصرية تسير بخطى ثابتة نحو التنمية الشاملة.

وأشار عفيفي إلى أن جولة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى الدنمارك وأيرلندا والنرويج حققت العديد من المكاسب، من أبرزها توقيع مذكرات تفاهم وشراكات في مجالات حيوية، مثل الهيدروجين الأخضر، النقل البحري، الزراعة، والطاقة، موضحًا أن هذه الشراكات تعزز التعاون الدولي وتدعم الاقتصاد المصري.