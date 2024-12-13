معرض تراثنا 2024.. تجربة تسوق ثرية لاقتناء منتجات يدوية فريدة

استقبل معرض تراثنا للحرف اليدوية والتراثية في أول أيام انعقاده بمركز مصر للمعارض الدولية آلاف من الجماهير الراغبين في اقتناء المنتجات اليدوية والتراثية الفريدة، والتي تعبر عن الحضارات المصرية المتعاقبة على مر العصور وتعكس الموروثات الثقافية بشكل معاصر.

ويشهد معرض تراثنا في كل عام إقبالا لافتا من الجماهير المصرية والعربية والأجانب من أصحاب الذوق الرفيع وذلك لخوض تجربة تسوق ثرية وشيقة لاقتناء منتجات يدوية متنوعة تعبر عن 32 قطاعا حرفيا وتراثيا، وجاء بها أصحابها من الحرفيين والفنانين والمبدعين من جميع محافظات الجمهورية للمشاركة في أكبر ملتقى إقليمي للحرف اليدوية والتراثية.

وتتنوع المنتجات بالمعرض ما بين السجاد والكليم اليدوي والمنسوجات والتلي ومفروشات أخميم والاكسسوار الحريمي والحرف النحاسية والزجاجية وأعمال التطريز ومنتجات الحجاز والخيامية والصدف والتابلوهات والخزف والجلود ومنتجات الأخشاب والخوص والمنتجات السيناوية والمنتجات الغذائية والأثاث والمكرميات وأعمال الرسم على الحرير.

ويقيم جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر معرض تراثنا بشكل سنوي، حيث تقام النسخة السادسة الحالية 2024 بمشاركة أكثر من 1100 عارض وبمشاركة 25 جهة حكومية وأهلية بجانب شركاء الجهاز من المنظمات الدولية التنموية وبمشاركة ضيوف من 8 دول، وذلك حرصا من الجهاز على جعل المعرض أكثر تنوعا وملتقى للموروثات الثقافية بين الشعوب.

ويحرص جهاز تنمية المشروعات على دعم أصحاب الحرف اليدوية والتوسع في الآفاق التسويقية لمنتجاتهم، والترويج لمنتجات التراث المصري الأصيل وإبداعات الفنون الفريدة لتصبح داخل كل بيت مصري وتناسب أذواق متزايدة من الزوار.

ويقدم العارضون بمعرض تراثنا أيضا منتجات يدوية مميزة صديقة للبيئة تحمل بصمات الفنون الثقافية والتراثية في قالب عصري.

وأشاد عدد كبير من ضيوف وزوار المعرض بتجربة التسوق داخل المعرض وتنوع وثراء المنتجات، مؤكدين على أنهم ينتظرونه كل عام، خاصة وأن الكثير من منتجات الحرف اليدوية والتراثية تأتي من المحافظات الحدودية ومحافظات الصعيد وسيناء والتي يصعب بشكل كبير زيارتها لاقتناء مثل هذه التحف والمنتجات الفريدة.

ويفتح المعرض أبوابه يوميا لاستقبال الجمهور بمركز مصر للمعارض الدولية من الساعة 11 صباحا إلى الساعة 10 مساء وحتى يوم 21 ديسمبر الجاري