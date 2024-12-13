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الجمعة 13 ديسمبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

ضبط تشكيل عصابي خطير لسرقة المواطنين في القاهرة

المتهمون
المتهمون
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تابعت الجهات الأمنية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة مصر الجديدة بمديرية أمن القاهرة من موظف بقيام  3 مجهولين مستقلين سيارة ملاكى بإستيقافه حال سيره بدائرة القسم ، والإستيلاء منه على مبلغ مالى خاص بالشركة عمله.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين أن وراء إرتكاب الواقعة 3 أشخاص "لأحدهم معلومات جنائية" وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم ، وبمواجهتهم إعترفوا بتكوينهم تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة متعلقات المواطنين، وضُبط بحوزتهم (2 طبنجة صوت - فرد خرطوش - سلاح أبيض - السيارة المستخدمة فى إرتكاب  الواقعة – "مبالغ مالية أجنبية ومحلية ، مجموعة من المشغولات الذهبية " من متحصلات نشاطهم الإجرامى)، وأقروا بإرتكاب عدد (3) وقائع سرقة أخرى.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق التي أمرت بحبس المتهمين على ذمة التحقيقات. 

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القاهرة بمديرية أمن سيارة ملاكي 3 مجهولين سرقة