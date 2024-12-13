وزير الدفاع اللبناني يدعو للضغط على إسرائيل لوقف انتهاكاتها وتطبيق القرار 1701

دعا وزير الدفاع الوطني اللبناني موريس سليم، اليوم الجمعة، المجتمع الدولي للضغط على إسرائيل لوقف انتهاكاتها وخرقها لاتفاق وقف إطلاق النار، ووقف اعتداءاتها على القرى الجنوبية.

جاء ذلك خلال لقائه قائد الجيش اللبناني العماد جوزاف عون ورئيس الأركان اللواء حسان عودة.

وبحث سليم في مكتبه في اليرزة، شمال شرق بيروت، اليوم، مع عون وعودة، الأوضاع الأمنية في البلاد لا سيما في الجنوب وبدء انتشار الجيش انفاذًا لترتيبات وقف إطلاق النار وخطة الانتشار في المنطقة بالتنسيق مع اللجنة الخماسية لمراقبة تنفيذ هذه الترتيبات"، بحسب بيان صادر عن وزارة الدفاع الوطني.

وأشار وزير الدفاع إلى "مواصلة العدو الإسرائيلي تنفيذ خروقاته واعتداءاته على قرى الجنوب في خرق فاضح لبنود ترتيبات وقف إطلاق النار وللتعهدات التي قدمتها الدول الراعية لها، وفي انتهاك صارخ للسيادة اللبنانية وللقرار.1701".

وأكد على أن "على المجتمع الدولي لا سيما الدول الراعية لوقف إطلاق النار الضغط على الاحتلال الإسرائيلي لوقف انتهاكاته والالتزام بالترتيبات التي تقضي بوقف الأعمال العدائية والانسحاب إلى ما وراء الحدود الدولية تطبيقا للقرار 1701 ".

يذكر أن الرئيس الأمريكي جو بايدن كان قد أعلن في 26 نوفمبر الماضي عن اتفاق لوقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل، وبدأ تنفيذ وقف إطلاق النار فجر اليوم التالي.

وتخرق إسرائيل اتفاق وقف إطلاق النار منذ دخوله حيز التنفيذ بشكل يومي.