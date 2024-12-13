فلسطين: سفارتنا بسوريا تتابع أوضاع جاليتنا ومخيماتنا والتجمعات الفلسطينية

قال المستشار السياسي لوزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني السفير أحمد الديك، إن الوزارة تتابع ومن خلال سفارة دولة فلسطين لدى سوريا، أوضاع الجالية الفلسطينية ومخيماتنا والتجمعات الفلسطينية.

وأضاف الديك وفق بيان لوزارة الخارجية الفلسطينية اليوم الجمعة أن السفير الفلسطيني سمير الرفاعي يعقد اجتماعات ولقاءات متتالية للقوى والفصائل الفلسطينية ومؤسسات فلسطين من أجل إرساء قواعد للتعاون وتجنب الانجرار خلف الصراعات التي لا تخدم حقوق الشعب الفلسطيني، والعمل على النأي بأنفسنا عن الشأن الداخلي السوري; تنفيذًا لقرار الرئيس الفلسطيني محمود عباس والقيادة الفلسطينية الداعم لتطلعات الشعب السوري الشقيق واختياراته.

وتابع إن السفارة أولت أهمية قصوى لمتابعة قضية المسجونين والمفقودين، ووضعت خطة عمل، وأعلنت عن أرقام هواتف للتواصل مع ذويهم وكل من يتمكن الإفادة بهذا الخصوص، كما دعت كافة المفرج عنهم لمراجعة السفارة لتأمينهم ومساعدتهم وتمكين تواصلهم مع أهلهم وعائلاتهم.

وأوعزت السفارة لبعض موظفيها بالتحرك تجاه المستشفيات الحكومية والخاصة للاستفسار عن أي مواطن فلسطيني تم نقله للعلاج.

كما تجول المكلفون في المساجد المتوقع استقبال مسجونين مفرج عنهم للبحث عن أي مواطن فلسطيني، وكل ما يصل السفارة من صور يتم نشرها على موقع السفارة لكي يتأكد ذووهم من هويتهم.