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الجمعة 13 ديسمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

30 حملة تفتيشية لمتابعة إلتزام السائقين بخطوط السير وتعريفة الركوب بالجيزة

حملات جهاز السرفيس
حملات جهاز السرفيس والنقل الجماعي بالجيزة
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شن جهاز السرفيس بالجيزة برئاسة اللواء حازم لاشين رئيس الجهاز عدة حملات متفرقة وصلت إلى 30 حملة تفتيشية وتنظيمية لمتابعة إلتزام السائقين بخطوط السير وتعريفة الركوب الرسمية .

أسفرت الحملات عن ضبط 390 مخالفة بين تقطيع خط السير والوقوف فى مواقف عشوائية وتحصيل أجرة أكثر من المقررة قانوناً كما تم التحفظ على عدد 8 سيارات بدون رخصة تسيير ، وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المُخالفين 

جاء ذلك بناءً على توجيهات المهندس عادل النجار محافظ الجيزة .

 

شملت الحملات عدد من المناطق منها :" ميدان المنيب وطريق مصر أسيوط وشارع السودان وربيع الجيزى والبحر الأعظم وكورنيش النيل والوراق وميدان الجيزة وشارع فيصل والمريوطية والهرم والرماية والمنصورية وهضبة الأهرام ".

جاءت الحملات عقب تلقى شكاوى من المواطنين بالتضرر من بعض السائقين بتقطيع خط السير لعدة مرات لتحصيل أجرة أكثر من المقررة قانوناً 
شارك فى الحملات كلٍ من الرائد فوزى جاد نائب رئيس جهاز السرفيس ومحمد العنانى مساعد رئيس الجهاز للسرفيس وحشمت حسن مساعد رئيس الجهاز للأقاليم وشريف أبوهميلة 
مساعد رئيس الجهاز للمنطقة الجنوبية وتمت الحملات بالتنسيق والتعاون مع الإدارة العامة للمرور تحت إشراف الرائد محمد سعد رئيس قسم مرور وسرفيس الجيزة وبمشاركة رؤساء القطاعات بالسرفيس جمال صلاح رئيس قطاع شمال وليد حمودة رئيس قطاع الهرم وسعيد قرنى رئيس قطاع غرب وعاطف عبدالله مشرف حملة الجهاز وطارق محمد حمدى مساعد مشرف حملة جنوب 

ووجه " لاشين " بتكثيف الرقابة على المواقف ومتابعة شكاوى المواطنين والتدخل الفورى لحلها.

إستجابة فورية لشكاوى المواطنين رئيس جهاز السرفيس محافظ الجيزة رئيس جهاز السرفيس30حمله تفتيشية التحفظ على عدد 8 سيارات بدون رخصة ضبط 390 مخالفة بين تقطيع خط السير المهندس عادل النجار محافظ الجيزة