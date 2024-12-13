مفاجأة.. اتحاد الكرة لا يمانع من رحيل ميكالي عن منتخب الشباب وتدريب الزمالك

في مفاجأة من العيار الثقيل كشف مصدر خاص، أن مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة المهندس هاني أبو ريدة لا يمانع من رحيل البرازيلي ميكالي عن منتخب الشباب وتدريب الزمالك.



واضاف المصدر في تصريحات خاصة لـ “ البوابة نيوز” أنه حتى الآن لا يوجد اي مفاوضات من مجلس الزمالك مع المدرب البرازيلي لتولي تدريب الفريق الأول لكرة القدم.

وأشار المصدر إلى احتمالية رحيل ميكالي من تدريب المنتخب المصري للشباب وفقا لرؤية اتحاد الكرة الجديد برئاسة هاني أبوريدة

ويعتبر ميكالي من الأسماء المرشحة لقيادة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك خلفا للبرتغالي جوزيه جوميز عقب رحيل المدرب البرتغالي وتعيينه مديراً فنياً لفريق نادي الفتح السعودي.

ومن جانبه علق ايو زيليو مدير أعمال البرازيلي ميكالي المدير الفني لمنتخب الشباب، على الحديث عن مفاوضات الزمالك مع المدرب البرازيلي لتولي تدريب الفريق الأول لكرة القدم.

وقال إنه لم يحدث أي تواصل رسمي من جانب مسئولي نادي الزمالك بشأن تولي تدريب الفريق الأبيض.

وتابع:" ميكالي حاليا لا يزال مديراً فنياً لمنتخب مصر للشباب والذي يتم تجهيزه ليكون نواة المنتخب الاولمبي خلال دورة الألعاب الأولمبية القادمة".



