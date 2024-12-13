إنجي المقدم تكشف أسباب ابتعادها عن الفن في السنوات الأخيرة

كشفت الفنانة إنجي المقدم عن سبب إبتعادها عن النشاطات والمشاركات في الأعمال الفنية على مدار السنوات الأخيرة.



وقالت أن السبب الأول هو أنها كانت تحتاج لفترة راحه، بعد تصويرها عملين دراميين في نفس الوقت، وهم "قواعد الطلاق الـ 45" ومسلسل "ستات بيت المعادي"، وهو ما مثل ضغط نفسي كبير خلال تلك الفترة، وإتخذت قرار بالراحة بعض الوقت.



وتابعت إنجي المقدم أثناء إستضافتها في البرنامج الإذاعي "أسرار النجوم" تقديم الإعلامية إنجي علي، أنها ظلت ترفض بعض الأعمال التي عرضت عليها، وذلك بحثاً عن دور يعيدني بشكل قوى مما كنت عليه قبل مرحلة التوقف.



وأضافت "فجأة لقيت الوقت بيمر سنة ورا سنة، ونفسي أرجع بس برضه مش لاقية الورق اللي ينزلني أشتغل رغم إن الشغل واحشني جداً، لحد ما نزلت لمسلسل "وتر حساس".



يشار الى أن الفنانة إنجي المقدم كانت قد شاركت منذ عامين بفيلم "كاملة"، وتم مشاركته في المهرجانات الفنية.



تشارك الفنانة إنجي المقدم في الموسم الدرامي الحالي بمسلسل "وتر حساس"، بطولة صبا مبارك، إنجي المقدم، هيدي كرم، محمد علاء، تميم عبده، تأليف أميبن جمال والإخراج وائل فرج.