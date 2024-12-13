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الجمعة 13 ديسمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

قطر والولايات المتحدة تشددان على ضرورة ضمان وحدة سوريا

سوريا
سوريا
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شدد الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري، ومستشار الأمن القومي في الولايات المتحدة الأمريكية جيك سوليفان، على ضرورة ضمان وحدة سوريا والعمل على انتقال سلمي للسلطة من خلال عملية سياسية جامعة استنادا إلى قرار مجلس الأمن 2254، وتعزيز جهود حماية المدنيين ومكافحة الإرهاب.

جاء ذلك خلال لقائهما، اليوم الجمعة، في العاصمة القطرية الدوحة، حسبما ذكرت وكالة الأنباء القطرية (قنا).

وجرى خلال اللقاء، استعراض العلاقات الاستراتيجية بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها، ومناقشة مستجدات الأوضاع في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة، وآخر التطورات في سوريا، بالإضافة إلى عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

مجلس الأمن 2254 قطر الولايات المتحدة الأمريكية