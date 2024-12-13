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الجمعة 13 ديسمبر 2024
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رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

فعاليات الانتخابات التكميلية بنادي المنصورة الرياضي في الدقهلية

جانب من أعمال الإنتخابات
جانب من أعمال الإنتخابات التكميلية لنادى المنصورة
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شهدت الدكتورة منى عثمان وكيل وزارة الشباب والرياضة بالدقهلية اليوم الجمعة، فعاليات الإنتخابات التكميلية بنادي المنصورة الرياضي، وأطمانت على سير العملية الانتخابية التكميلية بالجمعية العمومية بنادى المنصورة الرياضي بمدينة المنصورة.

ورافق الدكتورة منى عثمان وكيل الوزارة أثناء حضورها فعاليات الإنتخابات التكميلية، الدكتور أيمن ربيع وكيل  للرياضة، والدكتور أحمد الفرارجي مدير عام إدارة الهيئات الرياضية،  وأشرف عبد الحليم مدير مكتب وكيل الوزارة، و مني حسن مدير إدارة الشئون القانونية، و عبد الحميد عثمان مدير إدارة الشئون الإدارية، والدكتور محمود عبد الهادى مدير المنشآت الرياضية.

وبدأت عملية الإنتخابات التكميلية للجمعية العمومية بنادى المنصورة الرياضي، على مقعدين فوق السن، وهما العضو أيمن محمد محمد البربري، والعضو مصطفي إبراهيم هندي، وذلك فى تمام الساعة التاسعة صباحاً، وتستمر حتى الساعة السابعة مساءا، فى وجود المشرفين فى لجان الانتخابات بإدارة الهيئات الرياضية بالمديرية، وإدارة شباب حى غرب المتواجدين داخل لجان التسجيل.

فيما تدار الإنتخابات التكميلية بنادى المنصورة الرياضي، تحت إشراف قضائي كامل بإشراف  المستشار ياسر شعبان اسماعيل الخولي، و المستشار محمد معروف محمد ابو الحمايل، و المستشار عمر صابر موسي على زاهر.

ويبلغ عدد الأعضاء في الجمعية العمومية (17.500) الف عضواً، و من لهم حق التصويت في الجمعية العمومية العادية بنادى المنصورة الرياضي، (11229) ألف عضواً، موزعين على 10 لجنة فرعية، بالجمعية العمومية بنادى المنصورة الرياضي، طبقا لقانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017 ولائحة النظام الأساسي للنادى المعتمدة من اللجنة الأولمبية المصرية لسنة 2017.

فيما تجري فعاليات الإنتخابات التكميلية بالجمعية العمومية بنادي المنصورة الرياضي بالمنصورة، برعاية وزارة الشباب والرياضة بقيادة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، وتوجيهات الدكتورة منى عثمان وكيل الوزارة، وإشراف الدكتور أيمن ربيع وكيل المديرية لشئون الرياضة، والدكتور أحمد الفرارجي مدير عام إدارة الهيئات الرياضية.
كما يقوم بالاشراف رجال الشرطة المتواجدين داخل النادي للحفاظ على الأمن والسلامة لأعضاء الجمعية العمومية، ورجال هيئة الإسعاف المصرية بالدقهلية، لتقديم خدمات العلاجية للحالات الطارئة أثناء فعاليات الانتخابات التكميلية  بنادي المنصورة الرياضي.

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