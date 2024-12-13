انطلاق مسابقة مبتكرة في عالم الشطرنج بنادي المعلمين بطنطا

نظمت منطقة الغربية للشطرنج بنادي المعلمين بطنطا، اليوم الجمعة، مسابقة مبتكرة في عالم الشطرنج، حيث تُعقد لأول مرة مباريات للاعبين معصوبي العينين تحت شعار "التحدي والإبداع"، تهدف هذه الفعالية إلى اختبار قدرات اللاعبين في التخيل والتفكير الاستراتيجي.

شارك في المسابقة التي انطلقت عصر اليوم ، 12 لاعبًا من الناشئين تتراوح أعمارهم بين 8 سنوات و17 سنة، مما يتيح الفرصة للموهوبين في الشطرنج لإظهار مهاراتهم التي تتضمن المنافسة في 5 جولات، ومدة كل جولة 25 دقيقة مع إضافة 10 ثوانٍ بعد كل نقلة، كما سيتم توفير مساعد للاعبين لنقل الحركات على اللوحة وإبلاغهم بالنقلات التي تم تنفيذها، مما يساعد على تنظيم اللعب بشكل أفضل.

تبدأ المسابقة في الساعة 3 عصرًا، وقد تم تسجيل 12 لاعبًا حتى الآن، تتراوح أعمارهم بين 8 و17 عامًا، ةتُعتبر هذه الفعالية فرصة مثالية لاكتشاف المواهب الشابة في الشطرنج، وتحفيزهم على تطوير مهاراتهم في بيئة تنافسية، وسيتم توزيع جوائز مادية على أفضل 5 مراكز، مما يزيد من حماس اللاعبين ويشجعهم على تقديم أداء متميز، وتعد هذه المسابقة خطوة نحو تعزيز ثقافة الشطرنج في المجتمع المحلي وإتاحة الفرصة للشباب للتنافس في بيئة احترافية، كما تمثل انطلاقة جديدة في دعم المواهب الشابة وتقديم تجارب فريدة في عالم الشطرنج.