محمد الشناوي يتحدث عن الثأر من باتشوكا ومواجهة ريال مدريد

كشف محمد الشناوي، حارس وقائد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن أهمية مواجهة باتشوكا المكسيكي، في اللقاء الذي يقام ضمن منافس نصف نهائي كأس إنتركونتيننتال.



قال “الشناوي” في المؤتمر الصحفي للمباراة: باتشوكا ليس بالخصم السهل ويجب بذل مزيد من الجهد لتجاوزه.



وأضاف قائد الأهلي: نريد كتابة أسمائنا في التاريخ كلاعبين ومدرب بالتأهل إلى نهائي كأس إنتركونتيننتال مواجهة ريال مدريد وسنبذل كل جهدنا في مباراة الغد.

وتابع: نملك ذكريات جيدة في قطر والملاعب والأجواء أكثر من رائعة وتفكيرنا دائمًا يكون في حصد البطولات من أجل الجماهير التي تدعمنا وتساعدنا دائمًا.

وأشار الشناوي إلى أن الجميع تعاهد كلاعبين قبل مباراة العين الإماراتي على بذل الجهد للوصول للنهائي في هذه البطولة وعلينا تخطي فريق قوي لتحقيق هدفنا.

وحول التفكير في الثأر من باتشوكا بعد الهزيمة منه قبل 16 عاما، قال الشناوي: لا نفكر في الماضي ونتحدث قيلاً عن المباراة السابقة معهم ولكن تركيزنا الكامل على مباراة الغد وهدفنا الوصول للنهائي والفريق يعيش أفضل فتراته وندرك جيداً المسؤولية الكبيرة التي تواجهنا ولن نفكر في مباريات سابقة وكل تركيزنا ينصب على المواجهة المقبلة".

وأردف: أقابلت جمهور جاء من أمريكا لحضور المباراة، وجماهير الأهلي دايمًا بيساندنا في الملعب وهما رقم 1 وقوتنا، وأحيى كل الناس الموجودين والذين سيحضروا المباراة وإن شاء الله نكون على قد المسؤولية ونصعد للنهائي.

اختتم محمد الشناوي تصريحاته قائلًا: “المشاركة في كأس إنتركونتيننتال تعني الكثير بالنسبة لنا في الأهلي، فنحن حاضرون دائمًا في هذه البطولة، وكل اللاعبين فخورون وسعداء بالمشاركة فيها، وكل تركيزنا منصب على التحدي، هدفنا هو الفوز بكأس التحدي والوصول إلى النهائي ثم الفوز باللقب في النهاية”.