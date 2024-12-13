تعرف على تشكيل مجلس إدارة اتحاد اليد بعد فوز خالد فتحي

فاز خالد فتحي برئاسة الاتحاد المصري لكرة اليد خلال الجمعية العمومية للاتحاد التي أقيمت اليوم الجمعة لاختيار مجلس إدارة جديد للدورة الانتخابية 2024 /2028.

وحصد خالد فتحي على 36 صوتا ومحمد الأمين على 27 صوتا وهادي فهمي على 9 أصوات.

وجاء تشكيل مجلس إدارة اتحاد اليد حتى 2028 كالتالي خالد فتحي رئيس، خالد ديوان نائب الرئيس، نبيل خشبة أمين صندوق وفي العضوية كل من عبير عقيل، عمرو فتحي،أحمد زقزوق، خالد صالح،عمرو العدل، محمد جمال هليل.

وتشهد الجمعية العمومية لاتحاد اليد حضور 72 هيئة رياضية لها حق التصويت والانتخاب وهم: “الأهلي، الزمالك، الزهور، المعادي، الطيران، العبور، طلائع الجيش، سموحة، هليوبوليس، الشمس، سبورتنج، أصحاب الجياد، البنك الأهلي، الأولمبي، الجزيرة، الترسانة، هليوليدو، بلبيس، حدائق الأهرام، الصفوة، بنها، 6 أكتوبر، الداخلية، دلفى، اسكو، اتحاد الشرطة، المقاولون العرب، كفر الشيخ، طنطا، المنيا، شبان مسلمين أسيوط، منوف الرياضي، الشرقية، الشباب بطوخ، جمهورية شبين، قنا، الوطني بمنوف، كفر الزيات، المستقبل بدمياط، القناة بالإسماعيلية“.

يأتي ذلك بالإضافة إلى: “بور سعيد، ملوي بالمنيا، الحوار، الشيخ زايد، قارون، أسيوط الرياضي، محافظة الفيوم، النصر الرياضي، طما بسوهاج، الإسماعيلي، مدينة نصر، شبان مسلمين نقاده، أسوان، حلوان، أولاد صقر الرياضي، سكة حديد الشرقية، بلدية المحلة، الصيادين، جزيرة الورد، شبراخيت، 23 يوليو، الألعاب الرياضية بدمنهور، الصيد المصري، الشبان الوطني بتلا، المنصورة الرياضي، الجيزة، جولدى، باكوس، بني سويف، الطالبية، البيضا بالبحيرة، بترول أسيوط.