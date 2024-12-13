غدا ..محاكمة البلوجر هدير عبد الرازق بنشر فيديوهات خادشة للحياء

تنظر المحكمة الأقتصادية، غدا السبت قضية البلوجر "هدير عبدالرازق"، على خلفية اتهامها بنشر مقاطع فيديوهات خادشة للحياء.

كانت النيابة العامة قد وجهت، 5 اتهامات للبلوجر "هدير عبد الرازق"، في القضية رقم 8032 لسنة 2024 جنح الشؤون الأقتصادية، وتم تحديد جلسة 30 نوفمبر لنظر أولى جلسات المحاكمة.

وجاءت الاتهامات الموجهة للبلوجر هدير عبد الرازق

أولًا: نشرت صور خادشة للحياء العام، بأن بثت عبر حساباتها الشخصية علي مواقع التواصل الإجتماعي (فيس بوك ، انستجرام ، يوتيوب و تيك توك صوراً ومقاطع مرئية مخلة بالآداب العامة قاصدة الإغراء بها علي نحو يخدش الحياء العام على النحو المبين بالتحقيقات.

ثانيًا: ارتكبت علانية فعلاً فاضحًا مخلًا بالحياء، بأن أغرت بمفاتنها وبعباراتها وتلميحاتها وإيجاءتها الجنسية، من خلال صور ومقاطع مرئية بثتها من خلال حساباتها الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي ، وذلك علي النحو المبين بالتحقيقات.

ثالثًا: أعلنت من خلال حساباتها الشخصية دعوه تتضمن إغراء بما يلفت الأنظار إلى ممارسة الفحور بأن نشرت صور ومقاطع مرئية مخلة بالآداب .

رابعًا: اعتدت على المبادئ والقيم الأسرية في المجتمع المصري بأن نشرت من خلال صفحتها الشخصية علي مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك ، انستجرام ، يوتيوب و تيك توك مقاطع مرئية وصور شخصية تتضمن تعديا علي تلك المبادئ والقيم مبينة من خلالها مفاتنها في ظل عبارات وتلميحات جنسية .

خامسًا: أنشأت واستخدمت الحسابات الإلكترونية علي مواقع التواصل الاجتماعي (فيس بوك ، انستجرام ، يوتيوب و تيك توك في تسهيل ارتكاب الجرائم موضوع الاتهامات السابقة.

