محمد سعيد الرز: إسرائيل تستغل الوضع في سوريا للتوسع من الناقورة إلى جبل الشيخ

قال محمد سعيد الرز، المحلل السياسي، إن الفرصة سانحة أمام الكيان الإسرائيلي لتنفيذ جرائمه في غزة ومناطق أخرى، في ظل المشهد الحالي الذي نراه في سوريا، موضحًا أن إسرائيل تحاول التمدد، ساعية إلى أن يكون لها موقع أساسي يمتد من الناقورة في جنوب لبنان وصولًا إلى جبل الشيخ في سوريا، بدعم واضح من الولايات المتحدة الأمريكية ودول حلف شمال الأطلسي.

وأشار الرز خلال مداخلة هاتفية على قناة «القاهرة الإخبارية» إلى أن إسرائيل تستغل الأوضاع الراهنة لتنفذ أجنداتها التدميرية في غزة، في الوقت الذي تضيء فيه الأضواء على الأحداث الجارية في سوريا، مضيفًا أن هذه التطورات تفتح المجال أمام تنفيذ ما يسمى بمخطط الشرق الأوسط الجديد، الذي تسعى القوى الكبرى إلى تحقيقه بالقوة العسكرية بعدما فشلت في تحقيقه عبر الفوضى المنظمة منذ عام 2011.

في سياق متصل، أكد الرز، أن إسرائيل تعمل على تصعيد جرائمها في غزة، خصوصًا في ظل الحديث عن عمليات لتبادل الأسرى وإنهاء القتال، مبيّنًا أن دولة الاحتلال تسعى إلى وضع جميع أوراقها على الطاولة لتحقيق شروط معينة تخدم مصالحها، ليس فقط في غزة بل في مناطق أخرى أيضًا.

وأضاف أن الكيان الإسرائيلي لم يخفِ يومًا أهدافه وتطلعاته للسيطرة على كامل فلسطين، مشيرًأ إلى أن وقف إطلاق النار في لبنان كان مرتبطًا بتفاهمات مع الإدارة الأمريكية، ولفت الى أن هذه التحركات ليست موجهة فقط ضد غزة أو سوريا، بل تستهدف المنطقة بأكملها.