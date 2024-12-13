غياب مبابي.. قائمة ريال مدريد لمواجهة رايو فاليكانو بالدوري الإسباني

أعلن الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لفريق ريال مدريد، اليوم الجمعة، قائمة اللاعبين المستدعاة لخوض مواجهة رايو فاليكانو، في المباراة التي تجمع بينهما في إطار منافسات الجولة السابعة عشرة من بطولة الدوري الإسباني.

يحل فريق ريال مدريد، غدًا السبت، ضيفًا على نظيره رايو فاليكانو بملعب فاييكاس، في لقاء ينطلق في العاشرة مساء بتوقيت القاهرة.

شهدت قائمة ريال مدريد لمواجهة رايو فاليكانو، غياب النجم الفرنس كيليان مبابي للإصابة، التي تعرض لها خلال مواجهة أتالانتا الإيطالي في دوري أبطال أوروبا.

ويتواجد بالقائمة الثنائي البرازيلي فينيسيوس جونيور ورودريجو جوس، بجانب الإنجليزي جود بيلينجهام، بالإضافة إلى عودة لاعب خط الوسط إدواردو كامافينجا من الإصابة.

يحتل ريال مدريد وصافة جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 36 نقطة، خلف غريمه التقليدي برشلونة المتصدر بفارق نقطتين، وللملكي مباراة مؤجلة أمام فالنسيا، بينما يأتي رايو فاليكانو في المركز الثاني عشر وفي رصيده 19 نقطة.

قائمة ريال مدريد لمواجهة رايو فاليكانو

حراسة المرمى: تيبو كورتوا، أندريه لونين، سيرجيو ميستري.

خط الدفاع: لوكاس فاسكيز، خيسوس فاييخو، فران جارسيا، أنطونيو روديجير، لورينزو، راؤول أسينسيو، يوسف لخديم.

خط الوسط: جود بيلينجهام، فيديريكو فالفيردي، لوكا مودريتش، أردا جولر، داني سيبايوس، أوريلين تشواميني، إدواردو كامافينجا.

خط الهجوم: فينيسيوس جونيور، رودريجو جوس، إندريك فيليبي، براهيم دياز، فيكتور مونيوز.