زي النهارده.. المستكشف الهولندي أبل تاسمان وصل إلى نيوزيلندا

تمر علينا اليوم الجمعة الموافق 13 شهر ديسمبر العديد من الأحداث السياسية والتاريخية والرياضية الهامة ونقدم لكم أبرزها:

عام 1294 البابا سلستين الخامس يستقيل من البابوية بعد خمسة أشهر فقط من انتخابه ليعود إلى حياة الزهد والرهبنة.

وعام 1545 انعقاد مجمع ترنت.

وعام 1577 السير فرنسيس دريك يقلع من ميناء بليموث الإنجليزي بادئًا رحلته حول العالم.

وعام 1642 -المستكشف الهولندي أبل تاسمان وصل إلى نيوزيلندا.

وعام 1920 عصبة الأمم تعلن عن تأسيس المحكمة الدائمة للعدل الدولي وذلك لتسوية النزاعات الدولية.

وعام 1941 - المجر ورومانيا تعلنان الحرب على الولايات المتحدة وذلك أثناء الحرب العالمية الثانية.





وعام 1962 -تأسيس بنك الجزائر ليكون المصرف المركزي للجزائر.

وعام 1967 ملك اليونان قسطنطين الثاني يحاول الإطاحة بالعسكر الذين قادوا ما سمي بانقلاب الأمر الواقع وسيطروا على الحكم في أبريل 1967، لكنه فشل وهرب إلى إيطاليا مع أسرته وأدى ذلك إلى إلغاء الملكية والتحول إلى جمهورية.

وعام 1970 الإعلان عن قيام الجمهورية في مالطا التي كانت قد حصلت على استقلالها في عام 1964 كمملكة مستقلة وصدر لها دستور جديد مع استمرار ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية على عرشها.

1983 - تأسيس الحزب الديمقراطي التقدمي في تونس.

وعام 1988 رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية ياسر عرفات يلقي خطابًا أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في جنيف دعى فيه إلى صنع سلام الشجعان.

1990 - رئيس جنوب أفريقيا فريديريك ويليم دي كليرك يلتقي مع رئيس المؤتمر الوطني الأفريقي نيلسون مانديلا.

وعام 1996 انتخاب الدبلوماسي الغاني كوفي أنان أمينًا عامًا للأمم المتحدة خلفًا لبطرس بطرس غالي على أن يتسلم مهامه في بداية عام 1997.

وعام 2001 - خمسة انتحاريين يشنون هجوما على البرلمان الهندي في نيودلهي بالهند ويقتلون 14 شخصا على أقل.

وعام 2002 -الاتحاد الأوروبي يعلن موافقته على انضمام قبرص والتشيك وإستونيا ولاتفيا وليتوانيا وهنغاريا ومالطا وبولندا وسلوفاكيا وسلوفينيا وذلك في ابتداء من 1 يناير 2004.

وعام 2003 إلقاء القبض على الرئيس العراقي السابق صدام حسين.

عام 2005 إطلاق موقع ياهو! أنسرز.

وعام 2011 المنصف المرزوقي يحلف اليمين رئيسًا مؤقتًا لتونس وذلك بعد انتخابه من قبل المجلس الوطني التأسيسي، وبعد ذلك قام بتكليف حمادي الجبالي بتشكيل الحكومة الجديدة.

رفع علم فلسطين على مقر منظمة اليونسكو في باريس وذلك بعد قبولها عضوًا كاملًا في المنظمة التابعة للأمم المتحدة في 31 أكتوبر 2011.

هجوم في مدينة لييج البلجيكية عندما قام منفذه بإلقاء قنابل يدوية ثم إطلاق النار بشكل عشوائي من بندقية آلية ثم انتحر، وأدى الحادث إلى مقتل 4 أشخاص وإصابة 123 آخرون بجروح.

وعام 2013 السلطات الكورية الشمالية تعلن عن إعدام جانغ سونغ تيك الرجل الثاني في كوريا وزوج عمة الرئيس الحالي كيم جونغ أون.

وعام 2018 مقتل 9 أشخاص وإصابة 84 آخرين بِجروح بعد اصطدام قطار ركاب فائق السرعة، بِآخر على مقربةٍ من يني محلة بِمحافظة أنقرة التركية.