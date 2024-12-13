10 جنيهات تراجعاً في أسعار الذهب بختام تعاملات اليوم

انخفض سعر الذهب في مصر نحو 10 جنيهات جديدة في نهاية تعاملات اليوم الجمعة، وذلك داخل محلات الصاغة بمختلف الأعيرة الذهبية، ليصل مجمل انخفاض في يومين بمقدار 15 إلي 20 جنيها في الجرام الواحد.

وسجل سعر عيار 24 نحو 4331 جنيه للبيع و 4354 جنيه للشراء وعيار 21 نحو 3790 جنيه للبيع و 3810 جنيه للشراء

وبلغ سعر أوقية الذهب نحو 2660 دولار للبيع و 2661 دولار للشراء و الجنيه الذهب نحو 30.203 ألف جنيه للبيع و 30.48 ألف جنيه للشراء .

ووصل سعر عيار 14 نحو 2526 جنيه للبيع و 2540 جنيه للشراء و عيار 18 نحو 3248 جنيه للبيع و 3265 جنيه للبيع