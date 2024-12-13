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الجمعة 13 ديسمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

10 جنيهات تراجعاً في أسعار الذهب بختام تعاملات اليوم

سعر الذهب
سعر الذهب
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انخفض سعر الذهب في مصر نحو  10 جنيهات جديدة في نهاية تعاملات اليوم الجمعة، وذلك داخل محلات الصاغة بمختلف الأعيرة الذهبية، ليصل مجمل انخفاض في يومين بمقدار 15 إلي 20 جنيها في الجرام الواحد.

وسجل سعر عيار 24 نحو 4331 جنيه للبيع و 4354 جنيه للشراء وعيار 21 نحو 3790 جنيه للبيع و 3810 جنيه للشراء 

وبلغ سعر أوقية الذهب نحو 2660 دولار للبيع و 2661 دولار للشراء و الجنيه الذهب نحو 30.203 ألف جنيه للبيع و 30.48 ألف جنيه للشراء .

ووصل سعر عيار 14 نحو 2526 جنيه للبيع و 2540 جنيه للشراء و عيار 18 نحو 3248 جنيه للبيع و 3265 جنيه للبيع 

سعر الذهب سعر عيار 21 اليوم سعر عيار 24 عيار 18اليوم سعر الجنيه الذهب