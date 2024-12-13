نواب التنسيقية يشاركون في تقييم مشاريع تخرج طلاب الجامعات الكندية فى مصر

شارك كل من النائب محمد السباعى والنائب أحمد القناوى والنائبة هيام فاروق، أعضاء مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، فى تقييم مشاريع تخرج طلاب كلية إدارة الأعمال بجامعة برنس إدوارد أيلاند في الجامعات الكندية.

وجاءت المشاريع التى تم تقييمها تحت عنوان "أهمية الصناعة والزراعة والسياحة للاقتصاد المصرى".

ويأتي ذلك فى إطار حرص الجامعة على ربط الطلاب بالواقع العملي والتعرف على المجهودات الحالية للحكومة المصرية لتعزيز قطاعات الزراعة والصناعة والسياحة.

وقام نواب التنسيقية بتقييم المشروعات المقدمة من الطلبة، ومدى إمكانية تطبيقها على أرض الواقع مع إلقاء الضوء على القوانين الداعمة فى مجال الصناعة والزراعة والسياحة.

