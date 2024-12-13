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الجمعة 13 ديسمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

سياسة

لجنة التواصل المؤسسي بالتنسيقية تناقش خطة عملها المرحلة القادمة

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عقدت لجنة التواصل المؤسسي بتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، اجتماعها الثاني لمناقشة خطة عمل اللجنة وآليات تنفيذها خلال الفترة القادمة.

وتناول الاجتماع عرضا مفصلا من مسئولي الوحدات التابعة للجنة لخطط عمل الوحدات وآليات ومراحل تنفيذها خلال المتبقي من عام 2024، وكذلك خطط العمل المقترحة لعام 2025.

أدار الاجتماع الدكتور هيثم الشيخ مقرر اللجنة التنسيقية بتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ورئيس لجنة التواصل المؤسسي، وبحضور كل من النائبة هيام الطباخ و النائبة هادية حسني، عضوا مجلس النواب عن التنسيقية، وإيمان طلعت، وماجد طلعت، ومؤمن السيد، ومحمود عز، وأمين بدر، وشيرين فتحي، وأنور إسماعيل، ورحاب عبد الله، وآد جاد، وحنان وجدي، ومحمد محسن وإسلام أنور، وأحمد مسعد، أعضاء التنسيقية.
 

التنسيقية لجنة التواصل المؤسسي بتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين