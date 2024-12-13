كولر: الخبرة وحدها لا تكفى وجمهور الأهلي كلمة السر أمام باتشوكا

تحدث السويسري مارسيل كولر، المدير الفني بالنادي الأهلي، عن مواجهة باتشوكا المكسيكي، في نصف نهائي كأس إنتركونتيننتال.

ويلتقي الأهلي مع باتشوكا المكسيكي في السابعة من مساء غدا السبت بتوقيت القاهرة، على استاد 974، ضمن منافسات نصف نهائي كأس التحدي "كأس الإنتركونتيننتال".

وقال مارسيل كولر، في المؤتمر الصحفي الخاص باللقاء: أود أن أبدا بالحديث عن عيد الميلاد، عيد ميلادي انتهى، وبالنسبة للمباراة لدينا خبرة أكثر في هذه المباريات، وربما نستطيع الحديث غدًا عن خبرة اللاعبين عقب المباراة، ومن المهم أن نطبق الخبرة في أرض الملعب وأن نحمس اللاعبين لأننا نلعب أمام منافس قوي كما رأينا في اللقاء الماضي، ربما الفرصة أن نكون أقوياء من ناحية الهجوم وهذا ما نناقشه مع اللاعبين في الجلسات، الخبرة وحدها لا تكفي الفوز بالمباراة.

وأضاف المدير الفني للأهلي: لدي آمال أن يكون لدينا جمهور غدًا من أجل دعمنا، لأن الجمهور يكون اللاعب رقم 12، وأكون سعيد بوجود الجمهور في المدرجات، الجمهور دورهم مهم ولكن اللاعبين لديهم دور مهم ايضًا، وعلينا أن نلعب بقوة غدًا وأن نفوز ولعب هذه المواجهة بأفضل طريقة ممكنة.



وشدد مارسيل كولر على أن فريق باتشوكا سجل ثلاثية في المباراة الماضية، ويبدو أنه جاهزًا كما ينبغي لكننا نتطلع للفوز والتأهل إلى نهائي كأس الإنتركونتيننتال من أجل مواجهة ريال مدريد.

وأشار المدير الفني لفريق الأهلي، إن الملاعب التي نتدرب عليها هنا في قطر مميزة للغاية، وذلك مهم لنا جميعًا، وهذه أمور تصب في مصلحة الفريق واللاعبين.

وتابع: أعتقد أن الأمر مرهق بالفعل، عندما نلعب في كل أنحاء إفريقيا ونسافر بين الدول كل 5 أيام، ولكن اللاعبين معتادين على ذلك الأمر ويقومون باحترافية من خلال الاستشفاء في الطائرة، والجميع في الفريق على مستوي عالي من اللياقة، وعندما نفوز بـ لقب نفكر في الحصول على اللقب الجديد، وشكر للفريق وللجميع على كل التعامل مع هذه المواقف.